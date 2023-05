In nieuwe podcast wil Fleur van Groningen zichzelf en anderen beter leren begrijpen: ‘Vaak zijn we een onechte versie van onszelf’

Vanwaar kwam het idee voor de podcast?

“Ik miste als tiener een vak op school waar je leert over hoe we voor onszelf en voor elkaar kunnen zorgen. Dat vak zou ik omschrijven als ‘mensenkennis’. Ik vind dat mensen een basiskennis zouden moeten krijgen over hoe onze psyche in elkaar zit, maar evengoed over gezondheid en voeding bijvoorbeeld. Daarom wilde ik een podcast maken dat dit soort onderwerpen bespreekt. Vandaar de naam Mensenkennis.”

Wat kunnen de luisteraars verwachten van de podcast?

“Mensenkennis is gebaseerd op mijn boek Voelen zonder filter dat in augustus 2022 uitkwam. Het boek gaat over een innerlijke reis die ik doorheen de jaren heb gemaakt. Het gaat over het leren omgaan met emoties en leren begrijpen hoe je als mens in elkaar zit. De hoofd­onderwerpen zitten verwerkt in de podcast. Je kan dus zeker ook naar de podcast luisteren zonder het boek te hebben gelezen. In het boek gaat het namelijk over mijn eigen bedenkingen en ervaringen. De podcast is een aanvulling hierop met experts die hun inzicht over het onderwerp geven. Daarnaast is er ook telkens een getuige die open komt vertellen over eigen ervaringen.

“Mensen kunnen de afleveringen los van elkaar beluisteren, maar er zit wel een logica in de gekozen volgorde van de afleveringen. Enkele thema’s die aan bod komen zijn hoogsensitiviteit, trauma, hechting, codependentie, persoonlijkheidsproblematiek en voeding.

“Deze onderwerpen leg ik dan telkens voor aan experts en getuigen. Namen die in de podcast voorkomen zijn Esther Bergsma, sociaal-wetenschappelijk onderzoeker en expert in hoogsensitiviteit, en voormalig MNM-presentatrice Eva Daeleman, die hierover getuigt. Psychiater en psychotherapeut Dirk De Wachter komt praten over persoonlijkheidsproblematiek en met auteur Carmen van Geffen en ex-psychiater Bram Bakker heb ik het over trauma’s.”

Beluister de podcast hier ▶ Leven met hoogsensitiviteit: ‘Ik kon amper nog praten of stappen’

Wat wil je de luisteraars mee­geven?

“Ik wil hen meer kennis over zichzelf geven, want dat is écht het begin van alle wijsheid. Ik hoop dat dit inzicht hen dichter bij zichzelf zal brengen. Vaak zijn we een onechte versie van onszelf door wat ons overkomt en wordt aangeleerd. De omgeving speelt daarin een belangrijke rol, maar mensen blijven meestal hangen in deze aangeleerde patronen. Ze beseffen vaak ook niet dat ze niet weten wie ze echt zijn. Kennis is een vorm van macht en naar mijn mening geeft meer kennis over jezelf je ook meer macht over je eigen leven.

“Ik heb veertig jaar lang gezocht naar antwoorden over mezelf en de belangrijkste heb ik nu gevonden. Dat maakt mij gelukkig en het brengt me ook veel rust. Ik wens dat de luisteraar ook echt toe. Ik hoop dat het hen helpt om zichzelf, maar ook anderen beter te begrijpen. Dat laatste is minstens even belangrijk. Ik hoop dat ik dus zorg voor het verbeteren van die verbinding met anderen. Ik wil empathie en mildheid opwekken bij mensen, zonder dat het te zeemzoet wordt. We zeggen dingen zoals ze zijn en benoemen dus wel alles bij naam.”

De podcast is enkel voor abonnees, waarom is dat zo?

“Artikels zitten ook vaak achter een betaalmuur. Dat is vaak omdat er intensief aan gewerkt wordt. Ook deze podcast is diepgaand en brengt veel kennis bij, waardoor hij betalend is. Hij biedt hopelijk ook veel herkenning en opluchting. Tegelijk kan hij ook confronterend zijn, maar op een goede manier. Je gaat dingen van jezelf ontdekken en beter begrijpen vanwaar het komt. Zo kan je ermee aan de slag en hopelijk groei je dan als mens. Het is uiteindelijk ook wat goedkoper dan een therapeut.” (lacht)