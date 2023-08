In korte broek en met frigobox naar Knokke? 15.000 mensen schreven zich al in op evenement na viraal filmpje

VRT-reeks Knokke Off is bij onze noorderburen ook op Netflix te zien. Het is daar zelfs de meest bekeken reeks van het moment. Dat zorgt voor heel wat extra toeristen in de badstad. Daarom trok een reporter van de Nederlandse krant De Telegraaf naar Knokke om uit te zoeken wat er nu juist zo leuk aan is.

De reporter geeft het woord aan twee inwoonsters van de stad die niet blij zijn met de toeristen en hier ook hun ongezouten mening over geven. Zo vertellen ze dat “Knokke niet die plaats is om met korte broeken of frigoboxen naartoe te komen”. De video van de twee vrouwen ging meteen viraal op sociale media.

15.000 mensen

Als tegenreactie werd er een Facebook-evenement opgericht om mensen aan te zetten met z’n allen naar Knokke te trekken in korte broek of met frigobox.

Het evenement is in trek, zo zijn al zo’n 15.000 mensen van plan om op zaterdag 26 augustus naar het strand van Knokke te trekken.