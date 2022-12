In 2022 loerde het doembeeld van de jaren tachtig weer om de hoek. Het was dan ook geen gemakkelijk jaar

Beste lezer,

2022 zit er bijna op, voor de meesten onder ons geen seconde te vroeg. Het was dan ook geen gemakkelijk jaar. Door de oorlog in Oekraïne werd de wereld nog maar eens op zijn kop gezet. Van een economisch herstel na de coronacrisis kwam niks in huis. Integendeel, de energieprijzen gingen razendsnel de hoogte in. Het doembeeld van de jaren tachtig loerde weer om de hoek.

En dat merken we ook als we de top tien bekijken van de meest gelezen economische artikels op onze website. In de eerste plaats scoren vooral die stukken goed, waarin uitgelegd wordt hoe men kan besparen op zijn energiefactuur en op andere kosten: installeer zoveel mogelijk zonnepanelen (1), dankzij de energiecheque van de overheid (3) en door het hanteren van het halveringsprincipe of 23 andere nuttige handigheidjes (7).

Mensen met wat spaargeld kregen door de enorm hoge inflatie ook de rekening gepresenteerd: de waarde van hun geld ging snel de dieperik in. “Een geplande hold-up op het spaargeld van de mensen”, omschreef econoom Geert Noels het (5). Gelukkig zijn er ook hier wat middeltjes om toch nog enig rendement te boeken via aandelen of beleggingen (9). Financieel expert Pascal Paepen nam onze lezers bij de hand om uit te leggen waarop ze dan precies moeten letten (10).

Maar dat het ondanks alles moeilijk bleef, bleek uit getuigenissen in onze krant over de zware facturen. “De vorige afrekening was 8.000 euro. Nu is ons geld op”: daar hoeft verder geen tekeningetje bij gemaakt te worden (2). Het feit dat de Russen de sancties stilaan beginnen te voelen (6) en dat de gewone Rus zich vragen begint te stellen bij de oorlog (4) geeft wel aan dat het misschien allemaal niet voor niets is geweest.

Om snel rijk te worden zijn er niet zoveel shortcuts. Een docureeks over FIRE (Financial Independence, Retire Early), jongeren die zogezegd op enkele jaren tijd bakken geld verdienen en zo al vanaf hun dertigste kunnen rentenieren in Dubai en andere luxebestemmingen, zorgde voor heel wat ophef en werd al snel van VRT Max gehaald (8). In veel gevallen bleek het om schone schijn te gaan. Dat het toch tot de verbeelding spreekt, bewijst dat dit in alle Rusland- en energiegeweld een van de best gelezen artikels was in onze krant.

Daarmee is 2022 helemaal neergelegd, om Ivan De Vadder te parafraseren. Wij wensen u een financieel succesvol, maar vooral gezond 2023.

Tot volgend jaar,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist