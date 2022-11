Impasse in EU door prijsplafond gas blokkeert andere voorstellen voor Europees energiebeleid

De eenheid die de EU tot nog toe toonde als reactie op het dichtdraaien van de gaskraan door Moskou, was donderdag ver te zoeken. De Europese ministers van Energie beschuldigden elkaar over en weer van chantage. De Tsjechische minister Jozef Síkela, die de vergadering voorzat, sprak na afloop over een ‘nogal verhit’ debat. “De verschillen zijn echt heel groot”, concludeerde Nederlands minister Rob Jetten (Klimaat en Energie).

Steen des aanstoots is het voorstel voor een prijsplafond voor gas dat de Europese Commissie eerder deze week presenteerde. In dat voorstel mogen EU-landen in principe geen gas meer inkopen als de prijs boven de 275 euro per megawattuur stijgt. Dit marktcorrectiemechanisme is van een aantal waarborgen voorzien om te voorkomen dat gashandelaren Europa mijden waardoor burgers in de kou komen te zitten en bedrijven moeten sluiten.

De Poolse minister Anna Moskwa sabelde bij aankomst in Brussel het Commissieplan neer als ‘een grap’. Net als Italië, België, Griekenland en Spanje vindt Polen het plafond van 275 euro per megawattuur veel te hoog. Deze landen willen een prijslimiet van 150-200 euro, iets boven de huidige marktprijs van 120-130 euro per megawattuur.

Volgens de Belgische minister Tinne Van der Straeten doet het Commissievoorstel niets aan ‘de oorlogsprijzen’ die de burgers en bedrijven nu betalen voor gas. Commissaris Kadri Simson (Energie) moest toegeven dat het correctiemechanisme een uitschieter van de gasprijs zoals in augustus (320 euro per megawattuur) niet had voorkomen vanwege de bijkomende waarborgen.

‘Onvolmaakt’

Die zijn opgenomen onder druk van Nederland en Duitsland, maar ook deze landen zijn niet tevreden over het Commissieplan. “Onvolmaakt en schadelijk”, oordeelde Nederlands minister Jetten bij aankomst. Hij vreest energietekorten omdat boten met vloeibaar gas (lng) Europa zullen mijden. Berlijn en Den Haag zien het Commissievoorstel het liefst in de prullenbak verdwijnen maar weten dat circa vijftien lidstaten wel een prijsplafond willen.

Tsjechisch minister Síkela hoopt komende weken via onderhandelingen met de ministers alsnog een compromis te vinden. “Het zullen extreem moeilijke gesprekken worden”, erkende hij. Donderdag was zelfs het begin van een uitweg niet in zicht. Lukt het de ministers niet, dan belandt het debat over het prijsplafond opnieuw op het bordje van de regeringsleiders.

Om druk op de ketel te zetten blokkeerden Italië, België, Polen, Griekenland en Spanje een akkoord over andere maatregelen die de gasprijzen verlagen. Het gaat onder meer om de gezamenlijke inkoop van gas door de lidstaten, waarbij de EU als grote speler betere contracten kan bedingen.

Een ander voorstel is het versnellen van de vergunningverlening voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en windmolens. Toestemming daarvoor zou binnen enkele maanden afgehandeld moeten zijn. Dat vergt een soepeler toepassing van milieueisen. Diplomaten en EU-ambtenaren noemden het ‘triest’ dat deze voorstellen - die politiek zijn afgekaart - nu gegijzeld worden door de ruzie over het prijsplafond.