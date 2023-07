Impact op luchthaven Charleroi nog groter door staking bij Ryanair-piloten: deze 102 vluchten zijn al geschrapt

In België gevestigde piloten van Ryanair staken komende zaterdag en zondag. Ze klagen aan dat Ryanair eenzijdig een arbeidsovereenkomst over de werk- en rusttijden wil opzeggen. De piloten willen ook een loonsverlaging van 20 procent die dateert uit de coronacrisis terugdraaien. Een overleg woensdag tussen directie en vakbonden leverde geen resultaat op.

Volgens vakbondsman Didier Lebbe van de christelijke bond CNE neemt meer dan 80 procent van de in Charleroi gestationeerde piloten deel aan de staking. De hinder zal minder groot zijn, omdat een deel van de vluchten van en naar de Henegouwse luchthaven wordt uitgevoerd met in het buitenland gebaseerde vliegtuigen en crews.

“Alle passagiers die getroffen worden, zijn op de hoogte gebracht en kregen informatie over de mogelijkheden om op een andere dag te vliegen of een volledige terugbetaling te krijgen”, schrijft Ryanair. Zoek in de tabel hieronder op of uw vlucht dit weekend bij de geannuleerde vluchten is.

En in Zaventem?

Op Brussels Airport in Zaventem heeft deze staking geen invloed. Ryanair vliegt wel op die luchthaven, maar alleen met in het buitenland gestationeerde vliegtuigen en crews. Die vluchten zullen dus gewoon vertrekken en aankomen zoals voorzien.

Wel is er zaterdag in Zaventem hinder mogelijk door een staking van het grondpersoneel van de luchthavens in Italië. Er zijn ook acties van piloten bij Malta Air, het personeel van Vueling en bij luchtverkeersleiders.

De Italiaanse maatschappij ITA Airways schrapt zaterdag 133 binnenlandse en internationale vluchten, waaronder telkens één vlucht van Brussel naar Milaan en terug, en telkens één vlucht van Rome naar Brussel en terug. Volgens de website van Brussels Airport zal ook Brussels Airlines in totaal tien vluchten schrappen van en naar Firenze, Venetië, Napels, Milaan en Catania.