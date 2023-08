Imke Courtois is moeder geworden van een dochter

“Moeder en kind stellen het goed. Het is nu al een geweldige dochter, het is diepe liefde”, aldus Imke in een korte reactie aan de krant. De ex-Red Flame beviel woensdag. En daarmee gaat een droom in vervulling.

“Ik wist al vroeg dat ik ooit mama wilde worden, maar wou daar toch zeer doordacht mee omspringen”, aldus Courtois daarover begin februari in een persbericht. “Ik wilde mijn voetbalverhaal schrijven, financieel wat zekerheid opbouwen en voldoende rust in mij dragen om meer structuur in mijn leven toe te laten. Ik hoop dat ik vooral veel enthousiasme en nieuwsgierigheid kan meegeven aan m’n kindje later.”

Interview over haar zwangerschap gaf Courtois in de voorbije periode niet. “Ik antwoord alleen op de vragen die mijn kindje later zal stellen”, klonk het daarover ludiek in datzelfde bericht. Imke Courtois speelde in haar voetbalcarrière bij Rapide Wezemaal (2003-2008), Eva’s Tienen (2008-2010) en Standard Luik (2010-2017). Met die laatste club werd ze liefst zeven keer landskampioen, ook won ze drie keer de Beker van België.