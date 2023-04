Illegaal feest met ongeveer 5.000 aanwezigen ontdekt op militair domein in Sint-Truiden, politie grijpt in

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er een groot illegaal feest plaats in Kerkom (Sint-Truiden). Er waren ongeveer 5.000 aanwezigen. “Vannacht werd ik om 2 uur wakker gebeld door mijn buurman”, vertelt Serge Premer, die vlakbij het militair domein woont, aan Het Laatste Nieuws. “Er zou een rave party bezig zijn met misschien wel duizend aanwezigen en mijn buurman dacht zelfs dat ze bij mij in de tuin zaten.”

“Dat was gelukkig niet zo”, vervolgt Premer. “Al ben ik wel de hele nacht wakker gebleven. De muziek was zo luid dat ik bassen tot binnen hoorde bonken.” De buren dienden een klacht in bij de politie. Al snel trok er een grote leger- en politiemacht richting Kerkom. De burgemeester van Sint-Truiden laat via VRT NWS weten dat de eenheden het feest ‘gecontroleerd’ willen doen uitdoven.

Bezoekers. Beeld Bart Borgerhoff

“We willen nu vooral de verkeersveiligheid garanderen”, legt de burgemeester uit. “Er staan overal auto’s geparkeerd uit verschillende landen, ook voor inritten van huizen. We willen ervoor zorgen dat alles veilig kan verlopen.” Volgens de burgemeester is het vanwege de grote hoeveelheid mensen onmogelijk de omgeving veilig te ontruimen. “We gaan niet met man en macht binnenvallen, maar het evenement gecontroleerd laten uitdoven. We willen vooral geen paniek veroorzaken”, besluit de burgemeester.

De politie sloot eerder vandaag al de ingangen. Het feest lijkt te zijn beëindigd en de politie is bezig de bezoekers van het terrein te verdrijven. Volgens de eerste informatie zou het feest tot maandag duren. Hoe groot de omvang van het illegale feest exact was, is nog niet bekend.