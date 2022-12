‘Ik weet niet of je dit echt leven kunt noemen. Het is gewoon overleven’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Dakloze asielzoekers proberen te overleven in de Brusselse vrieskou: ‘We leven hier als beesten’

Terwijl het stenen uit de grond vriest, zitten tal van asielzoekers in Brussel zonder opvangplek. Ze schipperen tussen voedselbanken en geïmproviseerde slaapplekken, tussen ontgoocheling en hoop. “Ik weet niet of je dit echt leven kunt noemen. Het is gewoon overleven.”

Lees hier de reportage.

De 42-jarige Ethiopiër Tariku. Beeld © Eric de Mildt

2. Charlotte Vandermeersch: ‘Felix en ik willen het heel erg samen doen, maar wat betekent dat? Hoe vrij laat je elkaar daar dan in, ook op seksueel vlak?’

De acht bergen is niet alleen haar regiedebuut, ze verwerkte er ook een jeugdtrauma mee én redde haar relatie met coregisseur Felix Van Groeningen. Charlotte Vandermeersch (39) vertelt openhartig over liefde, vrijheid en ijskoude billen. “Ik leer nu pas boosheid te uiten.”

Lees hier het interview.

Charlotte Vandermeersch. Beeld Daniil Lavrovski

3. ‘Een halve pompelmoes als ontbijt en de rest als avondmaal’: hoe sommige moeders de eetgewoonten van hun kinderen verstoren

Wie niet op TikTok zit, heeft de controverse over ‘amandelmoeders’ mogelijk gemist: moeders – of ouderfiguren – die hun ongezonde ideeën over voeding en diëten doorgeven aan hun kinderen. “Ze zei dat ik op de kerstfoto beter achter de stoel met mijn grootmoeder kon gaan staan, om mijn buikje te verbergen.”

Lees hier het artikel.

Beeld Mellon

4. ‘Ik vind Conner Rousseau vooral zeer enerverend’: professor Jef Verschueren over de verrechtsing

Precies dertig jaar geleden legde hij de vinger op de wonde. En daar ligt die nog altijd. Jef Verschueren (70), kenner van het migratiedebat, over de rechtse dominantie en de ­linkse angst voor politieke correctheid. “Progressief Vlaanderen zit in een kramp.”

Lees hier het interview.

Professor Jef Verschueren: ‘Ja, Conner Rousseau zet de partij op de kaart, maar hoe?’ Beeld Wouter Van Vooren - Photo News

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Twintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: presentatrice Evi Hanssen (44). Wie is zij in het diepst van haar gedachten? “Net door de dood in de ogen te kijken, krijgt wat er nu is nog meer betekenis.”

Lees hier het interview.

Evi Hanssen. Beeld © Stefaan Temmerman

6. Auteur Ian Buruma over Hitler, Xi en Poetin: ‘Rusland doet weinig meer dan wild om zich heen slaan’

Ian Buruma (70) schreef een boek over drie collaborateurs tijdens WO II die hun ware aard met succes wisten te verstoppen achter een zelfverzonnen mythe. En wat hebben wij daaruit geleerd? “Dit is wat er gebeurt als de waarheid niet meer bestaat.”

Lees hier het interview.

Ian Buruma. Beeld Marie Wanders

7. Kaat, de zus van Pommelien Thijs: ‘Veel langer dan een kwartiertje duurde haar coming-out thuis niet’

De jongste is 21, actrice en zangeres, en treedt deze week op tijdens De Warmste Week. De oudste is 25, zag een muzikale carrière ooit ook wel zitten, maar verruilde de muziekwereld voor haar online plantenwinkel Dau Plants. Pommelien en Kaat Thijs, zussen.

“Zowel mijn ouders, mijn zus als mijn grootouders hebben heel positief gereageerd op mijn coming-out. Daaraan heb ik ook nooit echt getwijfeld, want er is in ons gezin veel onvoorwaardelijke liefde.”

Lees hier het interview.

Kaat en Pommelien Thijs. Beeld Wouter Van Vooren

8. Psychiater Mathieu Vandenbulcke over ouder worden: ‘Pensioen zou niet synoniem mogen zijn met vakantie’

Veroudering kan onze geest ontregelen. Psychische problemen bij ouderen worden volgens ouderenpsychiater Mathieu Vandenbulcke onvoldoende herkend en correct behandeld. “Wanneer mensen verward, nors of apathisch worden, is dat géén normaal onderdeel van het ouder worden.”

Lees hier het interview.

Mathieu Vandenbulcke. Beeld STIJN KNAPEN

9. Hoe Antwerpen gehackt werd: ‘De cyberaanvallers zijn tot in het hart van het systeem geraakt’

De digitale dienstverlening ligt al bijna twee weken plat terwijl honderden gigabytes aan gevoelige informatie over paspoorten en adressen gestolen zijn. De geslaagde cyberaanval op de stad Antwerpen is waarschijnlijk een van de grootste, zo niet de allergrootste, in zijn soort in dit land. Hoe kon dit gebeuren?

Lees hier de reconstructie.