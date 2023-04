‘Ik was een mooie vrouw, hé’: 9 verhalen die u na het paasweekend kunt lezen

1. Een relatietherapeut over toxische relaties: ‘Je bent uiteindelijk nog maar een schim van jezelf’

Relatietherapeut Vanessa Muyldermans (42) bestudeert al jaren toxische relaties. Haar belangrijkste bevindingen en adviezen leest u nu in Ziek van liefde. Daarin doet ze uit de doeken hoe je een ongezonde relatie herkent, en hoe je er ook weer uit raakt. “Een vertrouwenspersoon is cruciaal.”

Lees hier het interview.

In de Netflix-serie ‘Maid’ (2021) probeert Alex, een jonge moeder gespeeld door Sarah Margaret Qualley, zich los te wrikken uit een toxische relatie. Beeld rv

2. ‘Ik heb al 165.000 euro uitgegeven. Ik had die verbouwing totaal onderschat.’ Is (ver)bouwen te duur geworden in Vlaanderen?

Kamperen in een ruwbouw omdat het renovatiebudget op is of halverwege een verbouwing je huis weer op de markt moeten brengen: de prijs van bouwen en verbouwen piekt, het stressniveau van verbouwers ook. “Ik heb veel mentale breakdowns gehad.”

Lees hier de reportage.

Marlies Bosmans in haar huis in Borgerhout: ‘Ik heb al veel gehuild. Het dieptepunt was toen ik de riolering af had en de keurder zei dat ik een fout had gemaakt. Ik kreeg twee dagen.’ Beeld Aurélie Geurts

3. Margaret Atwood: ‘In sommige Amerikaanse staten is ‘The Handmaid’s Tale’ verboden op school. Wanneer gaan ze dan de Bijbel censureren?’

Elke dag groeien de drommen vrouwen die in rode jurken met witte kappen, de hoofden gebogen en de handen gevouwen, door de Israëlische straten schrijden in protest tegen de hervormingen van premier Benjamin Netanyahu. Net zoals de vrouwen dat deden in de VS, toen Trump het recht op abortus terugdraaide. Toen Margaret Atwood (83) in 1989 The Handmaid’s Tale schreef, had ze geen idee dat de klederdracht uit de gelijknamige tv-serie over de hele wereld een symbool zou worden van vrouwelijk verzet. “Ik heb net telefoon gekregen uit Jeruzalem: ‘Help ons, mevrouw Atwood. Doe iets!’”

Lees hier het interview.

Margaret Atwood. Beeld Belgaimage

4. ‘Eerlijk? Als caféuitbater laat ik liever ‘mijn’ dealers binnen’: op stap in cocaïnehotspot Antwerpen-Zuid

Antwerpen-Zuid is het cocaïnecentrum van Europa. Nergens belanden meer drugsrestanten in het afvalwater. Hoe zichtbaar is het drugs­gebruik in de wijk echt? En hoe gaan bewoners en caféuitbaters ermee om?

“Cocaïne is de yuppendrug bij uitstek. ­Middelmatige mannetjes voelen zich ineens behoorlijke heertjes.”

Lees hier de reportage.

Beeld ID/ Jonas Roosens

5. Venetië heeft eindelijk dijken om zich te beschermen tegen de zee. Ondertussen verliest de stad volop bewoners

Na eeuwenlang een speelbal van de zee te zijn geweest, beschikt Venetië eindelijk over dijken om zich te beschermen tegen het tij. Maar voor hoelang? Zal Venetië zich op een dag moeten afsluiten van het water dat zijn levensader vormt?

Lees hier de reportage in Venetië.

In november vorig jaar raakten de lager gelegen delen van Venetië maar lichtjes overstroomd. Beeld NYT

6. Katrin Swartenbroux (36) schrijft boek over haar generatie: ‘In je profiel zetten dat je twee katten hebt, is nu gênant’

Moet het monogamie zijn of een open relatie? Leef je om te werken of omgekeerd? En: hoe blijf ik relevant op sociale media? In haar boek OK dan niet houdt ­Katrin Swartenbroux (36) haar generatie een spiegel voor. “We zouden eigenlijk al een midlifecrisis moeten hebben.”

Lees hier het interview.

Katrin Swartenbroux. Beeld Rebecca Fertinel

7. Zuhal Demir (N-VA): ‘De Boerenbond heeft 5 miljard euro op zijn rekening. En wie veel geld heeft, wil er altijd meer’

Er zijn politici die elke zin wikken en wegen en hun debatfiches opdreunen als een papegaai, panisch als ze zijn voor een uitschuiver. En dan is er Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), in haar knalrode broekpak. “Eerst doen en dan denken? Zo zit ik niet in elkaar.”

Lees hier het interview.

Zuhal Demir (N-VA). Beeld Wouter Maeckelberghe

8. Actrice Chris Lomme: ‘Ik was een mooie vrouw, hé. Dat heb ik lang niet doorgehad’

Vierentachtig is ze, maar nog steeds is iedereen een beetje verliefd op Chris Lomme. Aan minder spelen denkt de grande dame van de Vlaamse theater- en filmwereld hoegenaamd niet. “Ik blijf me verzetten tegen de manier waarop ouderen in onze samenleving aan de kant worden geschoven.”

Lees hier het interview.

Chris Lomme. Beeld Rebecca Fertinel

9. Hilde De Baerdemaeker en zus Veerle: ‘Als Hilde weer eens begraven wordt, komt dat extra hard binnen’

De oudste is 49 en stond jaren voor de klas in het lager en bijzonder onderwijs. De jongste is 44, werkt als actrice en is nu in een hoofdrol te zien in de film Zeevonk. Ze is ook reikimeester en heeft haar eigen meditatieplatform. Veerle en Hilde De Baerdemaeker, zussen.

“Op de set stel ik me vaak voor dat de camera iemand is die ik graag zie. Vroeger was dat mijn vader, nu is dat mijn zus.”

Lees hier het dubbelinterview.