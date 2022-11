‘Ik schijt op je verdomde moeder’: Gerard Piqué neemt afscheid met rode kaart, zonder te voetballen

Zijn officiële afscheid had Piqué al gekregen afgelopen zondag, in de 2-0-thuiszege tegen Almeria. Wellicht ook mede daardoor dat coach Xavi centraal achterin een beroep deed op Marcos Alonso en Andreas Christensen. Maar ook zij konden niet voorkomen dat de Catalanen na een eerste helft vol animo met een achterstand de rust indoken bij de verrassende nummer zes in La Liga. Barça slikte al vroeg een tegengoal na een gecontesteerde hoekschop, waarna spits Robert Lewandowski op het halfuur mocht gaan douchen na zijn tweede gele kaart. En dus achtte Piqué zijn moment gekomen om orde op zaken te stellen.

Nadat ref Gil Manzano de eerste helft naar het verleden had gefloten, stapte de Spaanse verdediger op de spelleider af. Op het veld ging die laatste nog niet in op de tirade, maar Piqué wilde van geen wijken weten en het was pas in de spelerstunnel dat diens razernij een absoluut kookpunt bereikte.

Piqué was sent off in his final game for Barcelona after arguing with the referee at half-time 😰 pic.twitter.com/8kIj2WNFjo — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 8 november 2022

We citeren, vrij vertaald, het verslag dat Manzano na afloop opmaakte: “Heb je het eigenlijk wel goed gezien, bij die corner die je tegen ons floot? Je bent met voorsprong de ref die ons al het meest benadeeld heeft”, aldus Piqué, die omwille daarvan rood kreeg en vervolgens pas echt over de schreef ging. “Het is een f*cking schande. Ik schijt op je moeder”, klonk het. Gezien zijn afscheid hoeft hij geen lange schorsing te vrezen, maar hij heeft wel nog een twijfelachtig record te pakken. Want hij hijst zich met z’n elfde rode kaart in het shirt van FC Barcelona naast Hristo Stoichkov, de legendarische Bulgaarse aanvaller die begin jaren '90 furore maakte in Catalonië.

Of het nu door die woede-uitbarsting was of niet, toch slaagde Barça erin met z’n tienen de scheve situatie nog om te keren. Drie minuten ver in de tweede helft hing Pedri de bordjes al in evenwicht en in de 86e minuut glipte Raphinha door de buitenspelval, mooi weggestuurd door De Jong. Met een listige kopbal verraste de Braziliaan Osasuna-doelman Fernandez. En zo staat Barcelona met 37 punten aan de leiding in La Liga met vijf punten meer dan landskampioen Real Madrid. Thibaut Courtois en Eden Hazard hebben wel nog een wedstrijd tegoed, zij ontvangen morgen nog laagvlieger Cádiz.