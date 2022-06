‘Ik moest wel springen, want redders deden het niet’: beroering op WK zwemmen nadat zwemster bewustzijn verliest in water

Het incident deed zich voor tijdens het solo-onderdeel van het synchroonzwemmen. Alvarez raakte na haar oefening bewusteloos en zakte langzaam naar de bodem van het bad.

Haar coach Andrea Fuentes twijfelde geen moment. De meervoudig olympisch medaillewinnares dook haar pupil achterna. Samen met een man van de toernooiorganisatie, die ook in het water was gesprongen, en de toegesnelde medische dienst hielp zij Alvarez naar de kant. “Ik moest wel in het water springen, want de redders deden het niet”, vertelde Andrea Fuentes na het voorval bij de Spaanse sportkrant MARCA.

Alvarez was snel weer bij kennis en een halfuur na het voorval liet een verzorger weten dat alles goed ging. Het flauwvallen was stressgerelateerd en overkwam haar al eerder. In 2021 overkwam de 25-jarige Alvarez hetzelfde tijdens een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. “Anita put zichzelf helemaal uit tijdens haar oefeningen”, verklaarde haar moeder toen.

“Dit was beangstigend”, zei Fuentes gisteren na het incident. “De schrik zat er goed in want Anita ademde niet. Gelukkig stelt ze het nu goed. Morgen (vandaag, red.) zal ze een hele dag moeten rusten zodat ze klaar is voor de teamfinale.”

Ook op de tribunes was de angst voelbaar. Een groot deel van de Amerikaanse fans en de federatie stond in tranen toe te kijken terwijl Alvarez uit het water gehaald werd.

Het WK zwemmen duurt nog tot zaterdag.

Alvarez viel na haar oefening bewusteloos in het water en zonk naar de bodem van het bad. Beeld AFP

Haar coach Andrea Fuentes haalde Alvarez weer naar boven. Beeld AFP