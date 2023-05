‘Ik moest de tijd nemen voor mijn verdriet, anders zou het een trauma blijven’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Songfestival-fans krijgen maar niet genoeg van Hannah Waddingham, toch moest ze lang wachten op een doorbraak

Tot spijt van wie het benijdt, Gustaph was een absolute hit bij de fans van het Eurovisiesongfestival. Maar als er toch één persoon was tegen wie onze landgenoot het moest afleggen in de halve finale, dan was het wel de Britse presentator Hannah Waddingham (48). Nochtans moest ze ooit naar de VS om ‘serieus genomen te worden’.

‘Ik weet niet wie Hannah Waddingham heeft ingehuurd voor Eurovisie, maar die persoon mag nu wel baas van de BBC worden’, klinkt het in een fantweet. Beeld RV

2. Waarom een filmpje van een treinongeval viraal gaat: ‘Iedereen is ervan overtuigd dat hij het anders en beter zou doen’

Een filmpje waarin te zien is hoe een auto gegrepen wordt door een trein is al dagenlang een hit op het wereldwijde web. Het bewuste fragment wordt niet alleen vaak aangeklikt, maar al even druk becommentarieerd.

“De aantrekkingskracht van dat soort filmpjes zit hem in de herkenbaarheid. Iedereen kan zich er iets bij voorstellen en iedereen is ervan overtuigd dat hij het anders en beter zou doen.”

Het filmpje van het ongeval verspreidde zich de afgelopen dagen als een lopend vuurtje over sociale media. Beeld RV

3. Broer en schoonzus van Sanda Dia: ‘Was het de schuld van de vissaus misschien?’

Op 26 mei velt het hof een arrest in de zaak-Sanda Dia. Seydou De Vel en Marie Van Steenkiste, broer en schoonzus van de overleden student, over verantwoordelijkheid, vergiffenis en verdriet.

“Het zou veel Reuzegommers deugd doen om schuld te bekennen.”

Marie Van Steenkiste en Seydou De Vel: ‘De duur van de pleidooien van de tegenpartij hakten er het hardst in. Het was zo intens dat ik na een tijdje bijna zelf begon te geloven wat ze zeiden’, zegt Seydou. Beeld Wouter Van Vooren

4. Analist Sven Biscop: ‘Het Russische landleger zit volledig vast. Alles is ingezet, er is geen enkele extra capaciteit meer’

Zelensky plooit niet, Poetin evenmin. Kan iemand deze oorlog nog winnen? Geopolitiek analist Sven Biscop (47) werpt zijn licht op het slagveld in Oekraïne. En op de rest van de wereld. “In de geopolitiek moet je emoties aan de kant kunnen zetten.”

Sven Biscop: ‘We mogen natuurlijk niet uit het oog verliezen dat de oorlog nooit gestopt is sinds de annexatie van de Krim door Rusland, in 2014.’ Beeld Eva Beeusaert / NYT - TYLER HICKS

5. Presentatrice Julie Van den Steen: ‘Ik moest de tijd nemen voor mijn verdriet, anders zou het een trauma blijven’

Een op de zes vrouwen krijgt volgens officiële cijfers met zwangerschapsverlies te maken. Presentatrice Julie Van den Steen (30) was vorig jaar één van hen. Aan de vooravond van Moederdag lanceert ze de podcast Ik ben 1 op 6, over moederschappen die niet mochten zijn.

“Ik voelde me schuldig nadat ik bijna doodgebloed was, omdat ik de vader met een extra trauma had opgezadeld.”

‘De vader en ik hebben heel vaak sorry tegen elkaar gezegd. Dat is dan de eerste reflex, om de schuld bij jezelf te zoeken, om te denken: heb ik misschien toch iets verkeerds gedaan?’ Beeld Carmen De Vos

6. Stromaes afscheid van het publieke leven zou een groot verlies betekenen. Maar kun je het hem heus kwalijk nemen?

Wat doe je als de wereld aan je voeten ligt, maar je lichaam en geest het laten afweten? Andermaal al je concerten afzeggen, zeker? Na zijn weergaloze comeback met de plaat Multitude (2022) dreigt Stromae opnieuw (even?) van het toneel te verdwijnen. Alors on danse? Nu even niet.

Paul Van Havers alter ego wordt tot minstens eind dit jaar opgeborgen. Veel details deelt hij niet, behalve dat zijn toestand er niet beter op is geworden. Beeld WireImage

7. ‘Conner Rousseau gaat wel heel ver in wat hij zegt over de multiculturele samenleving’: populisme-expert Sarah de Lange

“De grootste impact van radicaal-rechts loopt altijd via de gevestigde partijen.” Een gesprek met populisme-­expert Sarah de Lange over Erdogan, Poetin, Le Pen en hoe Vlaamse partijen steeds meer de retoriek van Vlaams Belang kopiëren.

“Flinkse stand­punten winnen geen radicale kiezers terug.”

Sarah de Lange: ‘Historisch gezien hadden de radicaalste rechts-populistische partijen in Europa veel meer mannelijke dan vrouwelijke kiezers. Nu is dat anders.’ Beeld<

8. ‘De commentaar die Lancelot kreeg op sociale media, is serieus binnengekomen. Voor hem hoefde het niet meer’

Sjoemelen, huichelen, liegen en bedriegen: pensioengerechtigde politici kunnen nog een puntje zuigen aan de onnavolgbare wijze waarop Gilles De Coster (42) en Wouter Verstichel (38), respectievelijk presentator en eindredacteur van De mol, ons ieder jaar voor de gek houden.

Omdat het elfde seizoen zondag alweer ten einde kwam, hebben we het uitgebreid over de gevaren van jeukpoeder, Amerikaanse parkeerplaatsen, en die ene keer dat Gilles De Coster stiepel-, maar dan ook stíépeldronken stond te presenteren. Maar of u er daarom een woord van moet geloven?

Gilles De Coster en Wouter Verstichel: ‘Een BV-editie is uitgesloten. De kandidaten mogen niet dronken worden.’ Beeld Johan Jacobs

9. ‘We hebben veel verworvenheden, maar er zijn nog altijd bepaalde schaduwen’: Gustaph blikt terug op Eurovisiesongfestival

België strandt op plaats 7 in de finale van het Eurovisiesongfestival. Het lied ‘Because of You’ kon Europa bekoren en bezorgde België 182 punten. De Morgen-journalist Laurens Bervoets volgde Gustaph twee weken lang in Liverpool en sprak met hem over het Eurovisie-parcours.

