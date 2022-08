‘Ik krijg nooit een burn-out. Ik heb nul aanleg voor perfectionisme’: 9 verhalen die u na dit verlengd weekend kunt lezen

1. ‘We weigeren onze liefde in een taboesfeer onder te dompelen’: Steve en Mieke werden verliefd, ondanks de bloedband

Steve (37) en Mieke (29) Maes zijn neef en nicht. Als kind kwamen ze goed overeen, maar een familieruzie stak stokken in de wielen. Toen ze elkaar elf jaar geleden opnieuw ontmoetten, ontvouwde zich een duurzame liefde. Ondertussen zijn ze getrouwd en hebben ze een dochtertje.

“Als Esmee later vragen heeft over onze relatie, zullen we haar alles vertellen. Aangezien ze zelf niet opgroeit met neefjes of nichtjes, zal het voor haar moeilijker zijn om zich een beeld te vormen van ons verhaal. Maar ze zal pienter genoeg zijn om het te begrijpen.” Lees de getuigenis.

Steve en Mieke zijn neef en nicht, én man en vrouw. Beeld Rebecca Fertinel

Nog een half jaar en de beste werkgever van het land stopt ermee. Na 33 jaar aan het hoofd van het familiebedrijf blikt Wouter Torfs (64) terug.

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik in het verleden verre van het juiste voorbeeld heb gegeven. Ik heb vaak zes dagen op zeven gewerkt. Ik legde dat niemand op, zeker niet, maar ik heb het idee ook niet doorbroken dat je je niet dood moet werken. Zelf zal ik geen burn-out krijgen. Heel simpel, ik heb nul aanleg voor perfectionisme. Goed is goed genoeg. Ik doe liever de goeie dingen dan de dingen helemaal goed.” Lees het interview.

Wouter Torfs. Beeld Damon De Backer

In Antwerpen vond afgelopen weekend de vijftiende editie van de Pride plaats. Nog steeds blijkt dat bijna een kwart van de Vlamingen het er moeilijk mee heeft trans personen te aanvaarden. Ook dat mannen hand in hand over straat lopen, is voor sommigen een brug te ver. Jongsocialist Ewan Pols (19) en Jeroen Bergers (21), voorzitter van Jong N-VA, doen er hun zegje over.

“Iedereen in de lgbtq+-gemeenschap heeft een verhaal waaruit blijkt dat we soms niet aanvaard worden. Dat is dus zeker een werkpunt voor de samenleving.” Lees het interview.

De openingsavond van de Antwerp Pride 2022 in OLT Rivierenhof. Beeld Tessa Kraan

Het is niet omdat Paul Gheysens (68) vorige week geen vergunning kreeg voor de bouw van een golfresort in Knokke-Heist dat het er niet zal komen. Als de vastgoedmagnaat en eigenaar van voetbalclub Royal Antwerp FC ergens zijn zinnen op heeft gezet, dan zal het ook gebeuren.

Wie zich een beetje verdiept in de levenswandel van Gheysens, beseft al snel dat een verloren veldslag niet betekent dat de projectontwikkelaar zich zomaar gewonnen geeft. Integendeel: ‘rancuneus’ en ‘rücksichtlos’ zijn volgens ingewijden de adjectieven die het best op hem van toepassing zijn. Lees het portret.

Paul Gheysens. Beeld Photo News

5. Het mysterie van de verdwenen kabinetsmedewerkers: in de Wetstraat is het niet ver zoeken naar roddels

Politieke partijen werden de voorbije jaren bijna slapend rijk door de gulle subsidies die ze zichzelf toebedeelden. Dat maakt het des te frappanter dat middelen van het parlement en de kabinetten onder de waterlijn worden afgewenteld om de partijpolitieke machine te laten draaien.

Mochten de Belgische politieke partijen beslissen om voortaan aan één zeel te trekken, zouden ze prompt de lijst van meest vermogende Belgische families binnenkomen rond plaats 150. Uit de laatste jaarrekeningen valt af te leiden dat de partijen in de Kamer samen net geen 157 miljoen euro waard zijn. Of hoe politieke secretariaten stilaan vermogensbeheerders geworden zijn. Lees de analyse.

Affiches plakken in verkiezingstijd. Cabinetards inzetten voor kiescampagnes – denk aan minister Joëlle Milquet in 2014 –, gebeurt op zowat elk kabinet. Beeld BELGA

6. Aleksandr Skorobogatov over de moord op zijn zoon: ‘Rusland had mijn zoon vermoord. Ik wil er nooit meer zijn’

Na tien jaar stilte nam Vladimir contact op met zijn vader. De 15-jarige jongen wilde naar België komen. Maar voor het zover was, werd Vladimir vermoord, op een landweg bij Moskou.

Zijn vader, de Russisch-Vlaamse schrijver Aleksandr Skorobogatov (59), schrijft twintig jaar later een boek over hem: “Zo kan ik hem onsterfelijk maken.” Lees het interview.

‘De rechter vertelde me dat ze nooit eerder zo’n extreem gewelddadige moord had meegemaakt. Ze had er nachtenlang niet van kunnen slapen.’ Beeld Wouter Van Vooren

7. Iggy Pop op Jazz Middelheim: aangevreten door de tand des tijds, maar Iggy bijt twee keer zo hard terug ★★★★☆

Welke rit op de Berlijnse S-Bahn inspireerde Iggy Pop tot het schrijven van ‘The Passenger’? En zijn die ‘la-la-la-la-lalalala’s’ de meest life affirming ‘la-la-la-la-lalalala’s’ uit de popgeschiedenis? Ziedaar het soort levensvragen waarover wij zaterdagavond tobden op Jazz Middelheim.

De twee koperblazers die hij had meegebracht waren vooral een smoes om Iggy Pop op een jazzfestival te programmeren: de Stooges-frontman is punk tot op het bot. Aangevreten door de tand des tijds, dat wel, maar Iggy zou Iggy niet zijn als hij niet twee keer zo hard terugbeet. Eat that, Vadertje Tijd. Lees de volledige recensie.

Iggy Pop op Jazz Middelheim. Beeld Alex Vanhee

8. ‘Oekraïne kan de Krim onmogelijk veroveren’: oud-kolonel Roger Housen over de explosies op het schiereiland

Russische strandtoeristen werden dinsdag opgeschrikt door ontploffingen op een luchtbasis nabij de Krim, zo’n 200 kilometer van het Oekraïense front. Geen ‘menselijke fout’ zoals de Russen beweren, maar een ‘menselijke operatie’, zegt oud-kolonel Roger Housen.

“Dat verschillende personen net op die twee locaties, op exact hetzelfde moment, zo’n fout maken, klinkt zeer ongeloofwaardig dat brengt ons toch weer bij de special forces of partizanen, of althans een menselijke operatie.” Lees het interview.

Roger Housen over explosies op de Krim. Beeld RV

9. Donald Trump komt terug. Wat nu? ‘Er zal straks worden geknokt. Dat is de sfeer’

Dit moest de week worden van Amerikaans president Joe Biden, die historische klimaatinvesteringen door het Congres loodste. Maar het was Donald Trump die, na een FBI-huiszoeking in zijn villa, met alle aandacht ging lopen.

Zijn geliefde slachtofferrol effent volgens voor- en tegenstanders het pad voor een politieke terugkeer. Wat nu? “Biden zou ruzie moeten zoeken maar dat is niet zijn sterkste kant.” Lees de analyse.