‘Ik kon er schrijvend niet mee aan de slag. Ik heb vooral gehuild’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Brief aan mijn vader en zijn generatie: jullie drinken te veel. En te vaak

Vader, waarom drinkt gij zo? Journalist Michiel Martin vraagt het zich al een hele poos af. Er is binnen de Vlaamse bevolking geen groep die zo’n problematische omgang met alcohol vertoont als mannen tussen de 55 en 75, en daar is zijn vader - helaas - een schoolvoorbeeld van.

Lees hier de brief van Michiel Martin aan zijn vader.

Journalist Michiel Martin. Beeld Eva Beeusaert - RV

2. Pleidooi voor optimisme: jawel, het kapitalisme kan het klimaatprobleem helpen oplossen

Vorige week beschreef Joël De Ceulaer dat het huidige maatschappijmodel ons niet steeds depressiever maakt, deze week betoogt hij dat dit maatschappijmodel, inclusief het kapitalisme, wel degelijk het klimaatprobleem kan oplossen. Groeien is de boodschap. “De mens hoort thuis in de stad, de natuur moet aan zichzelf worden teruggegeven. We moeten aan rewilding doen.”

Lees hier zijn analyse.

Beeld RV

3. Herman Van Goethem: ‘Ik hoop dat ze ‘Het verhaal van Vlaanderen’ niet in scholen zullen gebruiken’

MeToo aan de universiteiten. Het verhaal van Vlaanderen. Zijn lieve vriendin Caroline Pauwels. De kwaliteit van ons onderwijs. Woke. Aan gespreksstof geen gebrek met Antwerps rector Herman Van Goethem (64). “Dat geleuter over cancelcultuur in Vlaanderen, mensen toch.”

Lees hier het interview.

Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen. Beeld Thomas Sweertvaegher

4. ‘Na een paar maanden Russisch schoolkamp is een kind bekeerd’: deze Oekraïense ouders gingen hun kinderen op de Krim terughalen

Ze stuurden hun kroost op zomerkamp naar Rusland, maar de oorlog was al begonnen en na de vakantie kregen ze hun kinderen niet terug. Wie doet er ook zoiets, klonk het verwijtend. De Morgen sprak met ouders uit Cherson die nu zelf hun kind terughaalden. “Wij zijn géén collaborateurs.”

Lees hier de reportage.

Anna (12) valt op het station van Cherson in de armen van haar moeder. Ze hadden elkaar vier maanden niet gezien. Beeld Yan Boechat

5. Europa-expert Hendrik Vos: ‘Zelfs op mijn vijftigste komt er nog van alles op mijn pad, terwijl ik dacht dat het leven zou vertragen’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Vierentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: Europa-expert en fietsfanaat ­Hendrik Vos (50). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

“Ik blijf strompelen en proberen, en me vooral amuseren en de dingen doen die ik grappig en fijn vind.”

Lees hier het interview.

Hendrik Vos. Beeld © Stefaan Temmerman

Na carrières als cafébaas en reclamemaker debuteert Guillaume Van der Stighelen (67) als romanschrijver. En dat had hij misschien eerder moeten doen. “Tijdens het schrijven dacht ik: ah bon, híér ben ik dus voor gemaakt.”

Lees hier het interview.

Guillaume Van der Stighelen. Beeld Thomas Sweertvaegher

7. Klaas Janzoons en CJ Bolland over de nieuwe dEUS: ‘Af en toe moet je gewoon je kinderen afmaken’

Binnen een week ligt de langverwachte, nieuwe dEUS eindelijk in de rekken. How to Replace It zal die heten. In afwachting van de release blikken we vooruit én terug met twee muzikale trawanten die het langst in een band rond Barman cirkelen: violist en toetsenist Klaas Janzoons en engineer/producer CJ Bolland.

“Ik zag de groep evolueren, met gezondere relaties. Er wordt vandaag veel meer naar elkaar geluisterd. dEUS is meer dan ooit een democratie.”

Lees hier het interview.

dEUS, met links Tom Barman en rechts Klaas Janzoons. 'Er wordt vandaag veel meer naar elkaar geluisterd', zegt Janzoons. 'dEUS is meer dan ooit een democratie.' Beeld Joris Casaer

8. ‘We doen elkaar in de liefde vreselijke dingen aan’: vijf schrijvers over liefdesverdriet, en hoe ze er weer bovenop kwamen

De literaire tournee Saint Amour trekt zich weer op gang. Verwacht dit jaar geen oeverloze romantiek: de rafelranden van de liefde staan centraal. Auteurs Delphine Lecompte, Kristien Hemmerechts, Tobi Lakmaker, Wided Bouchrika en Christophe Vekeman vertellen over het liefdesverdriet dat ze ooit voelden: “Ik kon er schrijvend niet mee aan de slag. Ik heb vooral gehuild.”

Lees hier hun getuigenissen.

Delphine Lecompte, Kristien Hemmerechts, Tobi Lakmaker, Wided Bouchrika en Christophe Vekeman. Beeld RV

9. Hoe sommige opiniemakers samenwerking met het Vlaams Belang helpen normaliseren

Vlaams Belang maakt een grote kans om de volgende verkiezingen te winnen, maar blijft een politiek dood gewicht. Zo luidt de brede consensus. Maar onder de waterlijn timmert het Vlaams Belang aan een netwerk om die consensus te doorbreken, analyseert hoofdcommentaar Bart Eeckhout in Lopende Zaken.

Lees hier zijn politieke analyse.