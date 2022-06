‘Ik herken soms een Trump in Bouchez’: MR-parlementslid Jean-Luc Crucke haalt uit naar zijn voorzitter

“Ik herken soms een Trump in Bouchez”, wierp Jean-Luc Crucke op tijdens een interview voor Villa Politica. De MR-politicus is niet mals voor zijn voorzitter en zegt dat de lijn van Bouchez niet de juiste is voor de partij. “Dit is echt niet de richting waar onze partij heen moet gaan.”

Crucke nam eerder ontslag als Waals minister na een botsing met MR-voorzitter George-Louis Bouchez. Er werd overeengekomen dat hij zou aantreden als lid van het Grondwettelijk Hof voor MR, maar dat zag Crucke niet zitten. Volgens hem is “zijn politieke rol nog niet uitgespeeld”.

Daarnaast had Crucke wel bemoedigende woorden voor minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). “Haar job is absoluut niet gemakkelijk en ze kent haar dossiers heel goed. We moeten haar steunen en niet altijd bekritiseren.” Crucke verdedigt Van der Straeten daarmee na een nieuwe aanval van Bouchez. Volgens hem moet zijn voorzitter dringend minder oppositie voeren in een regering waar zijn partij zelf deel van uit maakt.