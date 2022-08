‘Ik heb er destijds niet bij gezegd wannéér het allemaal weer goed komt’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Psychiater Dirk De Wachter: ‘Op je zestiende twijfelen of je man of vrouw bent is echt niet abnormaal’

Kanker dwingt psychiater Dirk De Wachter (62) om de ‘kunst van het ongelukkig zijn’, zoals hij dat Vlaanderen leerde, zelf toe te passen. Een gesprek over leren aanvaarden: “Af en toe zie ik mijn einde voor me. Ook psychiaters zijn kwetsbaar. Soms scheurt het vlies.”

“Het klopt dat we de samenleving te veel psychiateriseren. We vinden iets al snel abnormaal. Het is niet omdat je op je zestiende twijfelt of je nu man of vrouw bent, dat je ziek bent. Op die leeftijd is dat niet abnormaal.” Lees het interview.

Dirk De Wachter. Beeld Bob Van Mol

Vanaf september gaat ex-nieuwsanker Martine Tanghe (66) op theatertournee met Morris, een muzikale vertelling naar een tekst van Bart Moeyaert. Tot het zover is, schudt ze de laatste restjes Journaal-heimwee van zich af.

“Alleen met het woord pensioen heb ik het nog moeilijk. Op officiële documenten moet ik nu het vakje ‘gepensioneerde’ aanvinken. Dat bevalt me niet. (lacht) Al kan het nog erger. Onlangs moest ik op een document het hokje ‘niet actief’ aankruisen. Dat was pas een aantasting van mijn waardigheid. Ik ben verdorie nog nooit zo actief geweest als nu.” Lees het interview.

Martine Tanghe. Beeld Damon De Backer

3. De helleweek van Vlaams Belang: ‘Dries Van Langenhove uit de fractie zetten is eigenlijk het enige gepaste antwoord’

Een festival met neonazi’s en mijmeringen van Dries Van Langenhove over etnisch zuivere experimenten deden vorige week opnieuw de vraag rijzen: hoe groot is de afstand tussen extreemrechts en etnonationalisme in Vlaanderen? En waar staat Vlaams Belang nu echt voor?

“Van Grieken laat Van Langenhove doen en gebruikt soms zelf racistische taal”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent). “Nog maar een jaar geleden zei Van Grieken in De Tijd dat het blanke ras dominant moet zijn in Europa. En hij neemt zelf ook nooit expliciet afstand van omvolkingstheorieën. Maar als er consternatie ontstaat, nuanceert hij die extreme taal. Vlaams Belang spreekt met een soort gespleten tong.” Lees de analyse.

Dries Van Langenhove en Tom Van Grieken. Beeld Bas Bogaerts

4. Deze rijkswachter reed als enige ooit de Bende van Nijvel klem: ‘Een van de daders heb ik herkend’

Op 30 september 1982 pleegde de Bende van Nijvel haar eerste roofmoord in Waver. In een zesdelige reeks gaat De Morgen op zoek naar nieuwe puzzelstukjes in het grootste Belgische criminele enigma ooit.

Oud-rijkswachter Bernard Sartillot (80) reed als enige politieman ooit de Bende klem. “Ik zag mijn kans. Ik gooide de R4 dwars over het wegdek en reed de Santana klem. Roland en ik zijn uitgestapt en toen is iedereen beginnen schieten. Zij beschoten ons van achter de Santana. Ik mikte op hun radiator, zoals ons dat in de opleiding was aangeleerd. Ik heb toen het gezicht van de man op de passagiersstoel in me opgenomen. Jaren later heb ik hem herkend.” Lees het artikel.

Op 30 september 1982 wordt de wapenwinkel van Daniel Dekaise in Waver overvallen. Politieman Claude Haulotte wordt daarbij doodgeschoten, hij is het eerste slachtoffer van de Bende. Beeld Belga

5. Tom en Geertrui gunnen elkaar de liefde voor een ander, maar blijven een gezin: ‘We zijn een goed geoliede machine’

Tom en Geertrui gunnen elkaar de liefde met een ander, maar blijven samen een gezin vormen. Een open relatie is het niet, zelf spreken ze over een ‘gezinsvennootschap’.

“De romantische liefde is er tussen ons niet meer, maar er is nog altijd een sterke band, al is die vandaag misschien eerder praktisch. Dat was voor ons allebei heel belangrijk: we wilden onze kinderen een stabiele thuissituatie geven, en één thuis waar ze altijd terecht kunnen.” Lees het interview.

Tom en Geertrui met hun drie kinderen. Beeld Tine Schoemaker

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Twintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: tv- en radiopresentator Kurt Van Eeghem (69). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

“Zoals wij nu met cultuur omgaan in het algemeen, daarvan ga ik door het lint. Theaters verdwijnen. Waarom? Omdat het budget voor cultuur in de voorbije tien jaar zelfs niet aan de index is aangepast. Als ik mensen tegenkom die daar verantwoordelijkheid voor dragen, word ik woedend.” Lees het interview.

Kurt Van Eeghem. Beeld Stefaan Temmerman

7. Waarom zweet ik zo hard in mijn slaap? ‘Meestal is het ongevaarlijk, maar er kán meer aan de hand zijn’

Overkomt het u ook weleens dat u ’s nachts wakker wordt in een doorweekte pyjama? En dat u eigenlijk liever het onderlaken zou verversen voor u weer in bed stapt? Wat kan er op zulke momenten aan de hand zijn? De zwoele nachten helpen niet echt, maar er kunnen ook andere factoren zijn die maken dat u ’s ochtends drijfnat van het zweet wakker wordt.

“Nachtzweten is iets raar. Meestal is het volkomen ongevaarlijk, maar het kan zijn dat er meer aan de hand is”, zegt dokter Kate Rowland, assistent-professor huisartsengeneeskunde in Chicago. Lees het artikel.

Beeld ThinkStock

8. Vergeet padel, pickleball is de nieuwe hype in sportland: ‘Eens je begint, ben je verslaafd’

Vergeet padel, de nieuwe sport in opmars is pickleball. In de Verenigde Staten spelen intussen bijna vijf miljoen mensen het spelletje. En ook in Vlaanderen schiet de racketsport als een raket de hoogte in.

“Eens je begint, ben je verslaafd. Op den duur speelde ik zeven dagen op zeven, telkens vier uur per dag.” Lees het artikel.

Pickleball. Beeld Eric de Mildt

9. Waarom vrouwen nog zo vaak een orgasme faken: ‘We vrijen niet lang genoeg’

De seksuele revolutie is bijna bejaard en toch zijn er nog altijd vrouwen die orgasmes faken. Maar waarom?

“In een heteroseksuele relatie start je nu eenmaal met twee verschillende lichamen”, zegt seksuoloog Wim Slabbinck. “Mannen en vrouwen zien er niet alleen lichamelijk anders uit, de lichamen wérken ook anders. Dat leidt tot kwetsbare ego’s, bij mannen en bij vrouwen.” Lees het artikel.