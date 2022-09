‘Ik heb echt angst voor een zware winter’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Ik ben me hyperbewust van hoe ik eruitzie, en ik ging op vakantie op een naaktcamping

Naturisme haalt de mooimaakfilters van je lijf en leden, zeggen liefhebbers van naaktrecreatie. Dat wil journalist Haroon Ali ook wel, dus trok hij naar een naturistenresort. “Naturisme geneest niet al je onzekerheden, maar het is een goede remedie tegen het perfecte plaatje.” Lees de reportage.

Beeld Alamy Stock Photo

2. ‘Hippocrates had gelijk. Heel veel ziekten beginnen in de darmen, ook parkinson bijvoorbeeld’: hoe hormonen onze lichamen beïnvloeden

De Amsterdamse endocrinoloog Max Nieuwdorp schreef een diepgravend boek over de hormonen in ons lichaam, en hij is categorisch: “Wij zijn onze hormonen.” Zijn belangrijkste tips om je hormoon­huishouding op punt te houden: eet gezond en vermijd chronische stress. Lees het interview.

Foto ter illustratie. Beeld Getty Images/Westend61

3. Dit koppel bouwde een vrachtschip om tot gezellige woonboot: ‘Ontwaken met de ochtendzon op het water verveelt nooit’

Ze hadden niets met woon­boten, tot twee jaar geleden de Dawn hun pad kruiste. Voor creatieve doe-het-zelvers Puck en Niek uit Arnhem de start van een waanzinnig avontuur op de Rijn. Kijk binnen in hun woonboot.

Binnen in de boot is het een wirwar van trapjes en tussenverdiepingen. Beeld Henny van Belcom

4. ‘Ik heb echt angst voor een zware winter’: huisartsen zien geen ‘winter van de vrijheid’ aan de horizon

De signalen over de coronapiek in de herfst zijn optimistisch, maar dat zegt u het best niet te luid tegen uw huisarts. Die moet straks weer elke snottebel aan een kruisverhoor onderwerpen en aan de lopende band attesten uitschrijven. Kan die last niet lager? Lees het artikel.

‘Er komt dus opnieuw een tsunami aan administratie op ons af’, zegt Sophie Van Steenbergen, voorzitter van Jong Domus. Beeld Anton Coene

Sinds dit weekend doet Maaike Cafmeyer (49) in de Eén-reeks Chantal weer waar ze zo goed in is: u doen hikken van het lachen. Ondertussen balsemt ze de wonden die het proces-De Pauw heeft geslagen. “Ik heb eindelijk mijn veerkracht teruggevonden.” Lees het interview.

‘Ik ben met woorden mishandeld, verkracht en vermoord. Mijn man en dochters zijn door het slijk gehaald. Je hebt geen idee wat dat allemaal doet met een mens. Geshamed worden op het internet kan je echt breken.’ Beeld Damon De Backer

6. ‘De teerling is nu geworpen. Poetin heeft gegokt. Rusland zal in een blok terechtkomen met China’

Wie de kruistocht van Vladimir Poetin tegen Oekraïne wil verklaren, moet niet enkel antwoorden zoeken in de implosie van de USSR, een erfenis van de zopas overleden Michail Gorbatsjov. Volgens Rusland-kenner Orlando Figes doorgronden we best de geschiedenis van het tsarendom. “Russen worden beïnvloed door een genetische angst voor hun leiders.” Lees het interview.

De Chinese president Xi Jinping en president Vladimir Poetin. Beeld AFP

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Drieëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: sopraan Lore Binon (36). Wie is zij in het diepst van haar gedachten? “Ik was 15, hij 23. Een illegale liefde.” Lees het interview.

‘Als je met iemand een muzikale klik hebt, dat is seks zonder seks, hè.’ Beeld © Stefaan Temmerman

In het nieuwe politieke jaar moet Vivaldi meteen vol aan de bak. De energiecrisis slaat wild om zich heen, en tegelijk wachten lastige begrotingsgesprekken. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft het gehad met het getreuzel. “Hoe deze regering soms dingen laat aanslepen. Mannekes toch.” Lees het interview.

Conner Rousseau. Beeld Thomas Nolf

Dat ze haar niet meer moesten lastigvallen, zei Pascale Naessens (53) als ze weer eens een behoeftige televisieproducer aan de lijn had, amechtig hengelend naar haar diensten, “tot je iets met keramiek wilt doen”. Playing hard to get op olympisch niveau, want vanaf dinsdag gaat ze in De schaal van Pascale op zoek naar de strafste pottenbakker van Vlaanderen. “Klei leert je belangrijke lessen over het echte leven, zoals: met geduld en zachtheid kom je ver.” Lees het interview.