‘Ik had een kloppend gevoel in mijn hoofd’: Nederlandse klassieker even stilgezet door wangedrag supporters

De partij was nog maar een halve minuut op gang getrapt of scheidsrechter Allard Lindhout zag zich genoodzaakt om de wedstrijd voor enkele minuten te onderbreken. De thuissupporters staken overvloedig vuurwerk af, wat een enorme rookontwikkeling met zich meebracht.

Na een incident tussen Kökcü (Feyenoord) en Tadic (Ajax) tijdens de tweede helft gingen de poppen opnieuw aan het dansen. De twee kemphanen stonden hoofd tegen hoofd met elkaar, waarna de gemoederen in De Kuip verhit raakten. Ook omdat Feyenoord op achtervolgen aangewezen was, nadat Davy Klaassen er even daarvoor 1-2 van had gemaakt.

Schandalig: de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is gestaakt nadat Davy Klaassen is geraakt door een aansteker uit het publiek. pic.twitter.com/4Lp4hSlJQ3 — ESPN NL (@ESPNnl) 5 april 2023

De middenvelder werd vanuit het publiek bekogeld met allerlei voorwerpen en kreeg een aansteker op zich, met een bebloed achterhoofd als resultaat. Beide teams werden vervolgens richting kleedkamers gestuurd voor een afkoelingsperiode van een halfuur.

Op videobeelden was duidelijk te zien wie de aansteker gooide. De 32-jarige man werd tijdens de hervatting al opgepakt door de politie. Klaassen zelf was te aangeslagen en moest niet veel later de strijd staken. “Ik had een kloppend gevoel in mijn hoofd en moeite met focussen”, zei hij bij ESPN. “Dan kan ik wel heel dapper doorgaan, maar dat heeft ook niet zoveel zin.”

Goals vielen er daarna niet meer. Beker verspeeld voor Feyenoord; het is Ajax dat het in de finale zal opnemen tegen PSV.

Beeld Photo News

Lukaku

Ook in de halve finale van de Italiaanse beker was er gisteravond een incident. Romelu Lukaku kreeg twee gele kaarten - en dus een rode - omdat hij na een doelpunt zijn vinger op de mond zette en enkele woorden riep naar de fans van Juventus achter de goal. Provocerend, volgens de scheidsrechter, die toen nog niet op de hoogte was van de racistische beledigingen vanuit het Juventus-vak aan het adres van Lukaku. De Italiaanse sportrechter bekijkt ten vroegste vandaag of er een bijkomend onderzoek wordt ingesteld.

▶ Bekijk: Lukaku scoort en krijgt vervolgens een tweede gele kaart