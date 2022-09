▶ ‘Ik bluf niet’ over kernwapens: wat heeft Poetin precies gezegd tijdens zijn toespraak?

Bekijk hieronder de toespraak van Poetin

In een toespraak die gisteravond zou plaatsvinden, maar werd uitgesteld, kondigde Poetin aan dat het doel van Rusland is om de Donbas te veroveren. De meeste mensen in die regio willen niet terugkeren naar “het juk” van Oekraïne, aldus de Russische president. Volgens Poetin mogen deze mensen niet in de steek worden gelaten en willen ze zelf niet onder “neo-nazi’s” vallen.

Rusland controleert de Donbas op dit ogenblik grotendeels, maar niet volledig. Volgens Poetin wordt het Oekraïense leger getraind door de Navo en wordt het “vanuit het buitenland aangestuurd”.

Of Rusland met de gedeeltelijke mobilisatie daadwerkelijk het initiatief in de oorlog naar zich toe kan trekken, is de vraag. Naast een tekort aan personeel kampen de Russen ook met een gebrek aan materieel, falend leiderschap, slechte logistiek en laag moreel.

Poetin begon zijn speech met een reeks beschuldigingen aan het adres van Westerse landen. Hij sprak van een “agressief anti-Rusland beleid” waarmee “het Westen alle grenzen heeft overschreden”. Volgens Poetin wil het Westen “Rusland vernietigen” en maakt het gebruik van “nucleaire chantage”.

Hij zei bereid te zijn “alle middelen waar we beschikking toe hebben” te willen inzetten om de Russische bevolking te beschermen en“heel veel wapens om te reageren” te hebben als het Westen Rusland bedreigt. “Ik bluf niet”, zei hij, waarmee hij onder andere verwijst naar het arsenaal kernwapens dat Rusland ter beschikking heeft. Ook kondigde hij aan meer geld in de wapenindustrie te stoppen.

Dinsdag nam de Doema in sneltreinvaart al een aantal wijzigingen in het strafrecht aan. Op vergrijpen zoals het niet opvolgen van een militair bevel, desertie of ontwijking van de dienstplicht staat voortaan een zwaardere straf als die worden gepleegd tijdens een mobilisatie of in oorlogstijd. Op vrijwillige overgave komt een celstraf van 3 tot 10 jaar te staan. Soldaten die weigeren aan gevechten mee te doen, staat maximaal 10 jaar strafkamp te wachten.

Referenda in Oost-Oekraïne

Als reactie op de ongekende opmars van het Oekraïense leger kondigden door Rusland gesteunde en aangestuurde machthebbers dinsdag in vier deels door Rusland bezette Oekraïense provincies referenda aan over aansluiting bij Rusland. Ze willen die binnen een week organiseren. Het Kremlin steunt de referenda, maar buiten Rusland is er weinig vertrouwen dat ze eerlijk zullen verlopen.

Als de regio’s zich inderdaad aansluiten bij Rusland, zou dat betekenen dat de oorlog zich in Ruslands optiek op Russisch grondgebied afspeelt. Dat zou het Kremlin kunnen aangrijpen als legitimatie voor nog harder optreden.

Terugtrekkingen en nederlagen

De oorlog in Oekraïne verloopt tot nu toe niet zoals het Kremlin had gehoopt. De overwinning binnen 72 uur waarop het Kremlin had gerekend, kwam er niet. In plaats daarvan hield het Oekraïense leger stand, en begonnen westerse landen militaire steun naar Kiev te sturen. In het voorjaar trok het Russische leger zich noodgedwongen terug uit de regio rond Kiev, in september volgde een pijnlijke nederlaag in de provincie Charkiv. Ook in de Donbas, de regio waar het Rusland vooral om te doen is, is Oekraïne inmiddels in de aanval.