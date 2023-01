‘Ik ben erg aangedaan’: epilepsiepatiënt krijgt geneesmiddel opgestuurd na getuigenis in De Morgen over medicijnentekort

De apotheekkasten in ons land staan steeds vaker leeg. Afgelopen maand waren 337 geneesmiddelen niet beschikbaar: 3,5 procent van het totale ­aanbod. Daar zitten koortsremmers bij, antibiotica, diabetespillen en zelfs anti-epileptica. Maandag getuigde epilepsiepatiënt Tristan Faes over zijn moeizame zoektocht naar het geneesmiddel Tegretol. Faes zat bijna door zijn voorraad heen, maar zijn apotheek kon nergens het geneesmiddel nog vinden. “Net toen ik aan het einde van mijn pillen zat, belde mijn apotheek me om te zeggen dat ze nog één doosje op de kop hadden kunnen tikken.”

Kreeg u veel reactie op uw getuigenis?

Faes: “Nogal. Andere epilepsiepatiënten schreven me dat ze ook andere anti-epileptica niet meer vonden. Maar ik kreeg ook reacties van mensen die schreven dat ze geen middelen voor MS of pijnstillers voor de kinderen meer vinden. Dat er een tekort aan geneesmiddelen was, wist ik wel. Maar ik had geen idee dat het probleem zo breed was. Ik heb in het verleden al gehoord dat mijn geneesmiddel moeilijk te verkrijgen was, maar zo moeilijk was het nog nooit.”

Lees ook België kampt met een zorgwekkend tekort aan geneesmiddelen: ‘Vorige week werd het toch erg nipt’

Hoe gaat uw apotheker hiermee om?

“Hij is er erg gefrustreerd over. Vorige week nam hij contact op met de fabrikant van mijn geneesmiddel. Hij kreeg de reactie dat het er wel aankomt, maar dat de patiënten even moeten wachten. Daar werd hij naar eigen zeggen erg kwaad van. Epilepsie wacht namelijk ook niet. Ik weet dat als ik drie dagen geen pillen kan nemen, ik waarschijnlijk een aanval krijg. Gelukkig is het zover niet gekomen. En voorlopig zit ik weer even safe, omdat ik twee doosjes pillen kreeg toegestuurd.”

De twee dozen van het geneesmiddel Tegretol. Beeld RV

Hoe is dat gebeurd?

“Iemand had blijkbaar het artikel gelezen en wou me helpen. Die persoon had zelf Tegretol voorgeschreven gekregen voor zijn zenuwpijn, maar dat werkte blijkbaar niet. Dus heeft hij zijn negentig resterende pillen meegenomen op consultatie bij de Geneeskunde van het Volk, waar ik ook geregeld kom. Ik was er erg van aangedaan. Het is mooi dat mensen zo solidair zijn. Maar natuurlijk blijft het dubbel, want de nodige medicijnen krijgen zou niet mogen afhangen van de solidariteit van andere mensen.”