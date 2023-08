IJzerwake ondertekent vredescharter: Dries Van Langenhove kan komen spreken

Het Ieperse stadsbestuur blijft haar ongenoegen benadrukken over het feit dat Dries Van Langenhove wordt uitgenodigd als gastspreker op de IJzerwake. “Zijn komst kan juridisch niet worden geweigerd. Wel benadrukt onze stad de essentiële voorwaarde van het ondertekenen en naleven van het vredescharter. Ondertussen kregen wij via brief van de advocaat van de organisatie de bevestiging dat het vredescharter is ondertekend zonder voorbehoud en dat er geen voorwaardelijkheid wordt toegekend”, klinkt het bij het Ieperse stadsbestuur. Zo behoudt de IJzerwake de vergunning.

Sereniteit

Het vredescharter stelt dat racisme, discriminatie of haatspraak geen plaats hebben in Ieper. “Net zoals de afgelopen jaren zal er in de aanloop naar en tijdens de IJzerwake gecontroleerd worden op de naleving van alle regelgeving. We blijven dit ook de komende periode opvolgen, en dit in nauw overleg met de politiezone Arro Ieper”, klinkt het.

“De afgelopen jaren is IJzerwake zonder incidenten verlopen en we hopen alvast dat dit ook dit jaar zo zal zijn. De burgemeester doet alvast een oproep om het weekend van IJzerwake in alle sereniteit te laten verlopen.”

Raad van State

De Kameraadschapsavond, aan de vooravond van de IJzerwake, krijgt geen vergunning. Het stadsbestuur blijft daarover bij haar standpunt. “Er is onvoldoende volledigheid en duidelijkheid wat betreft het event. Ook het charter werd niet ondertekend.” De organisatie stapte intussen naar de Raad van State tegen die beslissing.

Egwin Six van IJzerwake dankt de stad Ieper “voor deze logische beslissing ondanks de negatieve druk die het stadsbestuur ondervindt van uiterst links, vakbond en vredescollectief.”

Six zegt dat de IJzerwake op een serene manier zal doorgaan. “We gaan er vanuit dat de rechters van de Raad Van State ook voor de Kameraadschapsavond groen licht geven door een correcte invulling te geven aan de grondrechten waarover iedereen en ook wij beschikken.”