‘Iggy, het wordt tijd om minder het varken uit te hangen’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Fils à papa, succesvolle clubbaas, en nu verdacht van oplichting: de vele gezichten van Roger Vanden Stock

Er blijven bij RSC Anderlecht lijken uit de kast vallen sinds Marc Coucke in 2018 de club overnam. De eigenaar juicht nu dat het parket zijn these bevestigt dat hij destijds financieel bedrogen werd. Een van de verdachten is Couckes voorganger, Roger Vanden Stock (80). Lees het portret.

Roger Vanden Stock in 2018, bij zijn vertrek als voorzitter van RSC Anderlecht. Beeld BELGA

2. ‘Vroeger wilde ik een Oscar, nu vooral balans’: Charlie Dewulf verloor beide ouders aan zelfdoding

Hoe ga je verder als je in twee maanden tijd je beide ouders verliest aan zelfdoding? Dankzij therapie kwam regisseur Charlie Dewulf (28) erdoor. Hun fictiereeks Liefdestips aan mezelf draait om mentale gezondheid. “Mensen stellen te weinig hun grenzen in de filmwereld.” Lees het interview.

Regisseur Charlie Dewulf. Beeld Damon De Backer

3. ‘Pas toen mijn tanden begonnen uit te vallen, besefte ik: ‘Iggy, het wordt tijd om minder het varken uit te hangen’’

Hij is intussen 75, maar Jim Osterberg, ook wel bekend als Iggy Pop, is er nog steeds, en na een leven vol drank, drugs en zelfverminking ontpopt hij zich op zijn nieuwe plaat Every Loser als een oude wijze. Nog steeds alive-and-kicking, maar minder woest dan voorheen. “Pas toen mijn tanden begonnen uit te vallen, besefte ik: Iggy, ouwe jongen, het wordt tijd om minder het varken uit te hangen.” Lees het interview.

Iggy Pop. Beeld Getty Images

4. ‘In één veldslag kunnen al 50 van de 100 tanks vernietigd worden in Oekraïne. En wat doen we dan?’

Zelfs na de belofte van Europese en Amerikaanse tanks is een snel einde van de oorlog in Oekraïne onzeker. Geopolitieke analisten Olesya Tkacheva en Sven Biscop benadrukken de nood aan een westerse strategie op lange termijn, die ook een wig drijft tussen Poetin en Xi Jinping. Lees het dubbelinterview.

Geopolitieke analisten Sven Biscop en Olesya Tkacheva. Beeld Eva Beeusaert

De oudste is 54, veroverde de wereld als chocolatier en gaf de fakkel onlangs door aan zijn zoon. De jongste is 23, laat een nieuwe wind waaien door The Chocolate Line en schotelt ons pralines met gefermenteerd gras voor. Dominique en Julius Persoone, vader en zoon. Lees het dubbelinterview.

Julius en Dominique Persoone. Beeld Bob Van Mol

6. ‘Tom Waes die komt zeggen dat hij ‘Roomies’ graag gezien heeft: dat doet wel iets’: zij wonnen op Kastaars én Ensors

Het kon niet op voor televisiemakers Kato De Boeck (28) en Flo Van Deuren (28) dit weekend. Zaterdag mocht De Boeck op de Kastaars de juryprijs voor hun televisiereeks Roomies in ontvangst nemen. Luttele uren later werd ze samen met haar partner in crime op de Ensors tot ‘Belofte van het jaar’ uitgeroepen. “Ik denk dat ik nu een week moet ontprikkelen.” Lees het interview.

Kato De Boeck en Flo Van Deuren. Beeld Rebecca Fertinel

7. Elsbeth over haar ellendige liefdesavontuur: ‘Wat een kluns en een lafaard ben je, zei ik tegen hem’

Na een heftig liefdesleven met veel pieken en dalen had Elsbeth (60) eindelijk het gevoel dat ze kon ademhalen. Oké, het ging dan wel om een mollige schooldirecteur, maar nog nooit had ze zich zo op haar gemak gevoeld bij een man. De nare bocht die hun relatie plots nam, had ze dus nooit zien aankomen. Lees het interview.

Beeld Sammy Slabbinck

8. Slachtoffers van de Bende van Nijvel: ‘De daders zijn nooit gepakt, al zijn ze wel bekend. Iedereen wéét dat zij het gedaan hebben’

De fictiereeks 1985 sleurt ons terug naar de turbulente jaren 80, gemarineerd in het bloed van de 28 dodelijke slachtoffers van de Bende van Nijvel. Drie jongvolwassenen belandden in het oog van de storm die België toen op zijn kop zette, met brutale overvallen en blinde terreur. Wat u op het scherm te zien krijgt, is meeslepende fictie, maar voor sommigen was het de bittere realiteit. We brachten het eerste en het laatste Bende-slachtoffer samen voor een sneakpreview: oud-kolonel Herman Vernaillen (81) en zijn dochter Hilde (57), die ontsnapten aan een moordaanslag in 1981, en David Van de Steen (46), slachtoffer van de Bende-overval in Aalst. Lees het interview.

Slachtoffers van de Bende van Nijvel. Beeld Guy Kokken

9. Het krediet dat onderwijsminister Ben Weyts verdient, verspeelde hij afgelopen week volledig

Van het onderwijs wordt weleens gezegd dat het een tanker is, en inmiddels dringt het besef door dat die ook in deze ­regeerperiode niet gekeerd zal raken. Dat is niet alleen de schuld van minister Ben Weyts. Lees de analyse.