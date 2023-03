Iftar voor LGBTQ+-moslims afgeblazen wegens veiligheidsredenen: ‘Intriest en onaanvaardbaar’

In een poging om LGBTQ+ “uit de taboesfeer te halen binnen de islamitische cultuur”, zouden De Roma en Merhaba, een sociale organisatie uit het Brusselse, op vrijdag 31 maart een ‘Queer Iftar’ houden: een veilige ruimte voor moslims uit de LGBTQ+-gemeenschap om iftar te vieren. Dat is de maaltijd die na zonsopgang wordt gegeten tijdens de ramadan, de islamitische vastenmaand die donderdag begint. Dinsdag werd beslist om het evenement af te blazen omdat de organisatie er niet zeker van is dat het de veiligheid van de bezoekers kan garanderen.

“Voor sommige moslims die geen deel uitmaken van de lgbtqia+-community, gaat deze combinatie in tegen hun geloof”, stellen De Roma en Merhaba in een mededeling. Er liepen de voorbije weken vooral op sociale media heel wat kwade reacties over de ‘Queer Iftar’ binnen. De organisatie besliste daarop - op eigen houtje, niet op aangeven van de politie - om het evenement uit veiligheidsoverwegingen af te blazen.

“Met dit evenement wilden we een veilige ruimte creëren voor moslims uit de LGBTQIA+-community om de iftar te vieren en hen een plek te bieden waar ze hun beide identiteiten konden samenbrengen. Uit tal van signalen leiden we af dat we de ‘safer space’ niet kunnen garanderen. Ook al vinden we het thema en de behoeften van de betrokken deelnemers bijzonder belangrijk, hun en onze veiligheid zijn prioritair.”

De Roma en Merhaba betreuren de beslissing sterk. “Dit betekent niet dat we het onderwerp niet meer zullen aansnijden. Misschien op een andere manier, misschien op een ander moment.”

‘Nooit aanvaarden’

Het nieuws over het afblazen van de ‘Queer Iftar’ zorgt voor veel reacties, ook uit politieke hoek. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld), bevoegd voor Gelijke Kansen, reageerde gisterenavond al geschokt op Twitter. Hij wil het evenement alsnog laten plaatsvinden. “In Vlaanderen kun je zijn wie je bent. Bedreigingen van anderen om wie je bent zullen we nooit aanvaarden.”

Bij VRT benadrukt de minister dat ons land tot de wereldtop behoort als het gaat om holebirechten. “Dat organisatoren in 2023 zo’n evenement moeten annuleren omdat ze zich niet veilig voelen door bedreigingen of intimidatie, kunnen we als samenleving niet aanvaarden. Dit is intriest en onaanvaardbaar.”