Ierse singer-songwriter Sinéad O’Connor overleden op 56-jarige leeftijd

In totaal bracht de zangeres tien studioalbums uit, waarvan ‘I’m Not Bossy, I’m the Boss’ uit 2014 het laatste was. In 2021 kondigde O’Connor aan met pensioen te gaan, maar ze kwam daar later op terug.

De zangeres, die kampte met een bipolaire stoornis, kwam de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege uitspraken over onder meer haar mentale problemen. In 2021 bracht ze haar autobiografie uit waarin ze onder meer vertelt over haar moeilijke jeugd.

Haar relatie met religie was ook een thema dat O’Connor veel besprak. Zo werd ze in 1992 het middelpunt van controverse toen ze tijdens een aflevering van het populaire tv-programma ‘Saturday Night Live’ een foto verscheurde van toenmalige paus Johannes Paulus II, terwijl ze ‘War’ van Bob Marley zong. “Een tijdje geleden had de paus Ierland bezocht, en hij zei toen dat hij van alle jongeren hield”, zei Sinéad. “Ik wist dat hij loog: hij deed er op dat moment alles aan om de schandalen in de doofpot te stoppen. Ik had een platform, kon hier iets over zeggen en deed dat ook.”

1992: Sinéad O'Connor verscheurt een foto van de paus. Beeld MTV

O’Connor had vier kinderen. Vorig jaar stierf haar zoon Shane op 17-jarige leeftijd door zelfdoding, nadat hij uit de instelling ontsnapte waar hij werd behandeld voor mentale problemen. Het verlies van haar kind was een enorm zware klap voor de zangeres, die zich in het ziekenhuis liet opnemen. Op 17 juli tweette O’Connor nog over hoe moeilijk ze had met Shanes overlijden.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) 17 juli 2023

“Ik leef sindsdien als een levende dode”, schreef ze. “Hij was de liefde van mijn leven, het licht van mijn ziel. We waren één ziel in twee delen. Hij was de enige persoon die mij zonder voorwaarden lief heeft gehad. Ik ben compleet verloren zonder hem.”

O’Connor laat nog twee zonen en een dochter na: Jake (36), Roisin (28) en Yeshua (17).

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.