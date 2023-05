Iepers fotograaf legt ‘het spook van Afrika’ vast op camera, als een van eersten ooit

Porteman was naar Kenia vertrokken met een bevriende fotograaf nadat hij in een Amerikaanse krant gelezen had over een Britse wildfotograaf die beelden had kunnen schieten van een zeldzame zwarte panter.

“De zwarte panter is eigenlijk een genetische kleurafwijking van de gewone luipaard en overleeft slechts uitzonderlijk in het wild”, zegt Porteman aan Het Laatste Nieuws. “Daarom wordt hij ook het spook van Afrika genoemd. Voor zover bekend is dit exemplaar - een vrouwtje van twee dat intussen Giza werd gedoopt - momenteel de enige zwarte panter in heel Afrika.”

Zo’n zeldzaam dier op gevoelige plaat vastleggen, zonder cameraval dan nog, is dus wel heel uitzonderlijk. Porteman had bijzonder veel geluk dat het dier tijdens een nachtelijke expeditie al te zien was op een camera met warmtesensor. Twee nachten later zagen Porteman en zijn kompaan plots twee dikdiks - kleine herten - in het licht van hun koplampen staan, waarna de panter plots uit het niets opdook en een van de twee diertjes meegraaide in zijn bek. “Gelukkig heb ik op hét moment - dat hooguit 10-15 seconden duurde - de reflex gehad om voortdurend de knop van mijn fototoestel in te drukken. Pas achteraf volgden de adrenaline en de roes”, zegt hij.