Iedereen heeft z’n twittervinkjes nog, op één account na – dat van The New York Times

Twittervoorman Elon Musk kondigde het al aan: per 1 april verliezen individuen en organisaties hun blauwe vinkje. Van oudsher werd de verificatie uitgedeeld aan accounts die konden bewijzen dat ze ‘echt’ zijn, maar Twitter maakt nu een verdienmodel van de vinkjes. Ze worden uitgedeeld aan iedereen die bereid is ervoor te betalen.

De soep blijkt nu minder heet te worden gegeten dan opgediend. Alle accounts hebben voorlopig nog hun gewilde vinkjes, op één na. Dat ene account zonder vinkje is sinds dit weekend The New York Times en dat lijkt geen toeval te zijn. Als er één krant is die Elon Musk in het diepst van zijn hart haat, is het wel The New York Times.

Afgelopen donderdag onthulde de krant nog op basis van interne twitterdocumenten de laatste vinkjesplannen van het sociale medium. Net als onder meer The Washington Post en de Los Angeles Times kondigde de New Yorkse krant meteen al aan niet van plan te zijn om te betalen voor het vinkje. Dit kost voor commerciële organisaties 1.000 dollar per maand. Individuen betalen 8 dollar per maand. Ook beroemdheden als basketballegende LeBron of de Amerikaanse rapper Ice-T hebben al aangegeven niet van plan te zijn hun portemonnee te trekken voor een blauw vinkje.

‘Diarree’

De tienduizend populairste accounts zouden hun vinkjes mogen behouden – of ze er nu voor betalen of niet. The New York Times zit met zijn ruim 54 miljoen volgers ruimschoots binnen deze lijst. Desalniettemin verdween het vinkje van de krant zondag ineens.

Elon Musk lijkt daar persoonlijk verantwoordelijk voor te zijn. Nadat een Musk-fanaccount de miljardair wees op het feit dat de krant niet wil betalen, antwoordde hij: ‘Oh, ok, dan halen we het toch weg’. In een andere tweet herhaalde Musk voor de zoveelste keer maar weer eens dat hij The New York Times als een propagandakanaal ziet. En: ‘Hun twitterfeed is het equivalent van diarree.’

Het is niet voor het eerst dat Musk botst met kwaliteitskranten en tv-zenders, door hem steevast aangeduid als ‘main stream media’. Eind vorig jaar schorste Musk journalisten van onder meer CNN, The New York Times en The Washington Post nadat ze kritisch over hem berichtten.

Oh ok, we’ll take it off then — Elon Musk (@elonmusk) 2 april 2023

Rommeltje

Ondertussen wordt de vinkjesrommel groter. Er zijn drie verschillende kleuren: blauw voor individuen, goud voor commerciële organisaties en grijs voor overheidsinstellingen. Maar voor de volgers van accounts met een blauw vinkje is het nu onduidelijk of iemand heeft betaald of dat het daadwerkelijk een geverifieerd account is.

Twitter maakt deze verwarring ook expliciet in zijn omschrijving: ‘Dit account is geverifieerd omdat het is geabonneerd op Twitter Blue of het is een verouderd geverifieerd account.’

Voor Twitter is het abonnementsmodel van groot belang om naast (de sterk teruggelopen) advertentie-inkomsten een nieuwe inkomstenbron aan te boren. Vorige week werd duidelijk dat Twitter nog maar de helft waard is van de 44 miljard waarvoor Musk het kocht. Twittergebruikers zónder vinkje zullen binnenkort niet meer mogen meedoen aan polls op het platform. Verder zal Twitter de gratis accounts minder prominent weergeven in de lijsten: alleen Twitter Blue-accounts zullen opduiken in de zogenoemde ‘Voor Jou’-sectie.