‘Iedereen binnen een straal van 25 meter sterft gegarandeerd’: 9 topverhalen van deze week

1. De hardnekkige mythe van 10.000 stappen: hoeveel moet je nu echt bewegen voor je gezondheid?

Het advies om 10.000 stappen per dag te zetten heeft veel meer te maken met een marketingidee dat is blijven plakken dan met harde wetenschap. Een veel lagere hoeveelheid dagelijkse stappen kan al opmerkelijke gezondheidsvoordelen opleveren.

Uit een studie uit 2019 bleek immers dat vrouwen van in de 70 die slechts 4.400 stappen per dag zetten hun risico op vroegtijdig overlijden met ongeveer 40 procent verminderen, vergeleken met vrouwen die 2.700 of minder stappen per dag zetten.

2. Hogere rente koelt vastgoedsector flink af: ‘Er is veel meer onzekerheid over het verkrijgen van een woonlening bij de banken’

De woningprijzen zijn eind vorig jaar gedaald met 0,4 procent, het aantal nieuwe hypothecaire kredieten daalde in februari met 46,8 procent en er waren in de eerste twee maanden van dit jaar 10,5 procent minder vastgoedtransacties: de vastgoedsector zit in het slop. “Dat heeft alles te maken met de gestegen rente.”

Wie op zoek is naar een woning heeft al gemerkt dat het moeilijker geworden is om een hypothecaire lening af te sluiten. Uit berekeningen van Immotheker Finotheker blijkt dat er voor een lening van 250.000 euro met een vaste rentevoet op 25 jaar nu een gemiddelde rente geldt van 3,42 procent. Dat betekent een maandelijkse aflossing van 1.233 euro.

3. ‘Iedereen binnen een straal van 25 meter sterft gegarandeerd’: de Oekraïense soldaten die Russische boobytraps ontmijnen

Het Russische leger plaatst boobytraps in Oekraïense bossen, huizen en achtertuinen. Het Oekraïense land is bedekt met duizenden Russische mijnen, struikeldraden en boobytraps. Een gebied dat vier keer zo groot is als Zwitserland is onveilig door landmijnen, zo hebben de Verenigde Naties berekend. Ze doden of verminken honderden burgers per maand. In maart hebben landmijnen 226 burgers gedood en 724 anderen verwond. Het vinden van de boobytraps wordt voor de Oekraïners hoe langer hoe meer een uiterst belangrijke, maar gevaarlijke kunst.

4. ‘Vooral een collega met een maatje meer moest het ontgelden. ‘Zou jij niet beter een slaatje eten?’, vroeg hij’: werknemers over hun toxische baas

Niet alle gif komt met een gele waarschuwingssticker. Soms huist het in een doodgewone verpakking, draagt het een naam als Steve, Wouter of Matthijs, en bijt het om zich heen in pretparken, voetbalclubs, televisieprogramma’s of bij u op kantoor. Pas na langdurige blootstelling merkt u de gevolgen: de stress stijgt, uw werklust verkruimelt en hé, waar is uw eigenwaarde gebleven? We spraken met slachtoffers van toxisch leiderschap, zochten uit hoe horrorbazen te werk gaan en zetten enkele foute leiderstypes op een rij.

5. En plots laat je beste vriendin niets meer van zich horen: hoe vrouwenvriendschappen soms stilletjes doodbloeden

Een echte ‘vriendschapsrecessie’ zoals bij mannen kennen de meeste vrouwen niet, maar een vriendschap laten doodbloeden gebeurt wel. Hoe komt dat? En communiceren vrouwen dan zo anders met elkaar dan mannen?

“Typerend voor vrouwen is dat een van de twee gewoon niets meer van zich laat horen, de ander kan naar een verklaring fluiten”, zegt hoogleraar Deborah Tannen.

6. ‘Uit het dossier bleek dat de arts de operatie had moeten stoppen, maar ze blééf snijden’

Onze gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld, met topdokters die we terecht vertrouwen. Maar wat als die dokter blundert en erover zwijgt, waardoor we hem blijven vertrouwen?

Carine Van Roey (58) verloor na een operatie het zicht in haar rechteroog. Handelingen waar u en ik niet bij stilstaan, vormen voor haar een beproeving, door het wegvallen van haar dieptezicht. Jennifer Vermee, moeder van twee kleine kinderen, stierf op 20 december 2022 aan de gevolgen van een uitgezaaide borstkanker. Moeder Marion Vermee: “‘Die knobbeltjes in je borst zijn niks om je zorgen over te maken’, zei de gynaecoloog.”

7. Wat is de beste manier om mieren buiten je huis te houden?

Het is lente, het wordt weer warmer en mieren worden weer actief. Wat kun je doen om de beestjes buiten je huis te houden?

Het heeft wel iets weg van een militaire mars: in keurige colonnes marcheren de zwarte beestjes over je aanrecht, keer op keer de route tussen voedsel en nest afleggend. Als je niks doet, kan het voelen als een ware invasie die je huis binnentrekt. Je kunt terugvechten met een arsenaal aan bestrijdingsmiddelen, zoals gif. Maar er zijn ook vredige en natuurvriendelijke manieren om van de dieren af te komen.

8. Delphine Lecompte snijdt diep in eigen vlees, met voortrazende teksten en talent voor zelfverminking

Een pletwals van pijnlijke, rauwe maar ook doldrieste gebeurtenissen uit haar verleden, dat schotelt Delphine Lecompte ons voor in Wie heeft Delphine Lecompte vermoord? In deze bezweringsdans rond haar trauma’s neemt ze geregeld ook een loopje met de werkelijkheid.

Wie heeft er tegenwoordig geen mening paraat over Delphine Lecompte? Sinds haar doortocht in De slimste mens en haar cassante Humo-­columns is de schrijfster op het schild gehesen, maar is ze evengoed aangeschoten wild, zeker op sociale media. Natuurlijk, Lecompte spuit zelf ook meningen bij de vleet en ze raast met de keerborstel door het BV-wereldje. Ze wil brand en branie terugbrengen in de volgens haar al te kneuterige Nederlandse letteren. Maar Delphine Lecompte spaart vooral zichzelf niet.

Hope Laurent was een schattige baby van nog geen 2 toen ze het hart van Annemie Struyf ontvreemdde. Vandaag is de hartendief een jonge vrouw van bijna 20 die op het punt staat haar vleugels uit te slaan. Ze studeert criminologie, droomt discreet van volleybal op hoog niveau en gaat straks op kot. Vliegen wil ze, zolang het haar niet té ver wegvoert van haar warme nest. “Ik ben ook maar een gewoon meisje uit Leuven.”

Lees het interview met Hope Laurent en Annemie Struyf.