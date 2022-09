Huurdersplatform vraagt blokkering van indexering huurprijzen: minister Diependaele geen voorstander

Het Vlaams Huurdersplatform vraagt dringend maatregelen voor huurders op de privémarkt. “We zitten met een historische wooncrisis waarbij de huur al een te groot deel van het inkomen in beslag nam”, zegt woordvoerder Joy Verstichele aan VRTNWS.

“We hebben de covidpandemie gehad die een impact had op werkloosheid voor huurders. Intussen zien we een energiecrisis opduiken, waardoor ook de inflatie voor een stuk stijgt, waardoor ook de indexeringsbrieven toekomen. Dat alles samen maakt het bijzonder, bijzonder lastig om nog rond te komen voor de meeste private huurders.”

Tussenvorm

Volgens Vlaams minister Diependaele is een blokkering geen goed idee. In De ochtend op Radio 1 weerlegde hij vandaag het beeld van de Vlaamse verhuurder als rijke grootgrondbezitter. Bovendien kampen we in Vlaanderen met een probleem aan de aanbodzijde en moeten we eigenaars er nog steeds van overtuigen hun eigendom te huur aan te bieden, klinkt het. Zoniet dreigen de prijzen nog meer omhoog te gaan.

Diependaele merkt daarentegen wel op dat er tussenmogelijkheden zijn, met bijvoorbeeld een gedeeltelijke indexatie. Zo bevestigde hij na te denken over een piste waarbij eigenaars hun prijzen niet geheel mogen indexeren indien de woning niet goed geïsoleerd is, zoals De Standaard schrijft. Omdat het voorstel nog op de regeringstafel moet worden doorgepraat, wil Diependaele nog niet in detail treden.

Ook in Brussel leeft de discussie over het al dan niet indexeren van de huurprijzen. De Brusselse regering zit morgen samen. Minister Bernard Clerfayt (DéFI) is evenmin voorstander van een bevriezing van alle huurprijzen, maar misschien wel bij slecht geïsoleerde woningen.