Humor aan de onderhandelingstafel: G7-leiders grappen over paardrijdende Poetin in bloot bovenlijf

Door de oorlog in Oekraïne domineert Poetin de G7-top zonder er zelf bij aanwezig te zijn – Rusland werd in 2014 uit de G8 gesloten na de illegale annexatie van de Krim. Gisterenochtend was hij voor het oog van de camera's zelfs het mikpunt van spot onder de overblijvende wereldleiders.

Het was Brits premier Boris Johnson die de kat de bel aanbond en de andere aanwezigen vroeg of ze hun jasjes moesten uitdoen voor de groepsfoto, en of ze zich misschien zelfs nog meer moesten ontkleden. “We moeten allemaal tonen dat we sterker zijn dan Poetin”, aldus Johnson, die tot jolijt van de anderen ook nog suggereerde om de fotografen “onze borstspieren te tonen”.

Canadees premier Justin Trudeau suggereerde op Johnsons voorzet dat de club dan misschien “met blote borst kan gaan paardrijden”. Fantastisch idee, repliceerde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: “Paardrijden is geweldig.”

Augustus 2009: Vladimir Poetin rijdt paard in Siberië. Beeld BELGAIMAGE

De Russische president Vladimir Poetin liet zich de voorbije twintig jaar meer dan eens fotografen in ontbloot bovenlijf in een poging zijn imago van sterke leider kracht bij te zetten. In 2009 schoten Kremlin-fotografen bijvoorbeeld mooie kiekjes van hun baas die in Siberië in kakikleurige legerbroek, zware bottines, gouden ketting en zonnebril op de rug van een paard zat.

September 2010: Poetin op jacht in Siberië. Beeld AP

Een jaar later was Poetin opnieuw in bloot bovenlijf te zien op vakantie in Zuid-Siberië, maar dit keer jagend, geweer in de aanslag. Nog andere beelden uit de loop der jaren tonen Poetin die zwemt met dolfijnen, Poetin die duikt en Poetin die een duikboot bestuurt.

Op de G7 proberen de leiders van de rijkste landen ter wereld – de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan – en de Europese Unie een nieuwe overeenkomst te vinden om Rusland verder van het wereldtoneel te isoleren na de inval in Oekraïne. Onder andere de VS, het VK en Canada zijn voorstander van het verbieden van de import van Russisch goud. Ook een prijsplafond voor Russische olie ligt op tafel.