Human Rights Watch: in 2022 werden meer Palestijnse kinderen gedood dan ooit. ‘Een realiteit van apartheid’

“Israëlische autoriteiten hebben decennialang geweld gebruikt tegen Palestijnen”, aldus Human Rights Watch. Volgens het rapport hebben de autoriteiten het stelselmatig nagelaten hun strijdkrachten ter verantwoording te roepen wanneer veiligheidstroepen Palestijnen doodden, waaronder kinderen.

In 2022 zijn in ieder geval 204 Palestijnen omgekomen bij geweld door Israëlische strijdkrachten. Het nieuwe rapport stelt dat 34 van deze mensen minderjarig waren. Ook blijkt dat het aantal kinderen dat overlijdt op jaarlijkse basis stijgt.

Ook benadrukt het rapport dat dit geweld vaak zonder rechtelijke consequenties plaatsvindt. Zo noemde de Israëlische rechtengroep B’Tselem, die al tientallen jaren klachten over moorden indient bij het Israëlische leger, het Israëlische rechtshandhavingssysteem een “witwasmechanisme”. In 2021 resulteerde slechts 1,2 procent van de 4.401 klachten bij het departement van interne politieonderzoeken in een aanklacht.

Israëlische soldaten staan achter een Palestijnse demonstrant die met een nationale vlag zwaait. Beeld AFP

“Palestijnse kinderen leven in een realiteit van apartheid en structureel geweld, waar ze op elk moment kunnen worden neergeschoten zonder enig serieus vooruitzicht op verantwoording”, reageert Bill van Esveld, directeur kinderrechten bij HRW. “Tenzij de bondgenoten van Israël, met name de Verenigde Staten, Israël onder druk zetten om van koers te veranderen, zullen er nog meer Palestijnse kinderen worden gedood.”

Vier moorden

Vier van de 34 moorden werden in het rapport verder uitgediept. Daarvoor spraken de onderzoekers getuigen, familieleden, inwoners en veldwerkers van Palestijnse en Israëlische rechtenorganisaties. Ze onderzochten onder meer de zaak van Mahmoud al-Sadi (17), die op 21 november 2022 door Israëlische troepen werd gedood toen hij naar school liep.

Het Israëlische leger is niet ingegaan op de dood van Mahmoud en reageerde enkel dat hun troepen destijds arrestatie-invallen hadden uitgevoerd in het nabijgelegen vluchtelingenkamp. In werkelijkheid vonden de vuurgevechten plaats bij een van de huizen van de Israëlische strijders, dicht bij de plek waar Mahmoud werd neergeschoten.

Volgens ooggetuigen hield Mahmoud geen wapen vast. Deze informatie kon Human Rights Watch later bevestigen nadat er video's van een bewakingscamera werden bekeken. Nadat het schieten in de verte was gestopt en de Israëlische troepen zich terugtrokken, trof een enkel schot afgevuurd vanuit een Israëlisch militair voertuig Mahmoud.

“De bondgenoten van Israël moeten deze lelijke realiteit onder ogen zien en echte druk creëren om verantwoording af te leggen”, aldus HRW-medewerker van Esveld.