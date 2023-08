Huiszoeking in VRT-gebouw naar aanleiding van onderzoek naar radiomaker Sven Pichal afgerond: dit weten we al over de zaak

Wat is er de voorbije dagen gebeurd?

Radiomaker Sven Pichal (44), vooral bekend als de presentator van het consumentenprogramma De inspecteur op Radio 2, diende afgelopen weekend zijn ontslag in bij de VRT. Dat deed hij “om persoonlijke redenen” en met onmiddellijke ingang, zo bevestigt de openbare omroep.

De reden daarvoor zou zijn dat Pichal momenteel in de gevangenis van Turnhout zit in het kader van een groter lopend onderzoek. VRT NWS meldt dat hij verdacht wordt van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik. Het zou gaan om ernstige feiten. In de zaak zouden ook andere personen opgepakt zijn, al is niet geweten hoeveel.

Volgens de nieuwsdienst van de openbare omroep is Pichal donderdagavond thuis opgepakt. Een onderzoeksrechter besliste na een ondervraging vrijdag om hem aan te houden en heeft de presentator laten overbrengen naar de gevangenis van Turnhout, waar hij momenteel in afzondering in voorhechtenis zou zitten.

Zaterdag in de late namiddag heeft Pichal via zijn advocaat Walter Damen de openbare omroep op de hoogte gesteld van zijn ontslag, bevestigt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. “We hebben hier meteen gevolg aan gegeven.”

Maandagnamiddag vond een huiszoeking plaats in het VRT-gebouw. Pichal had voor zijn Radio 2-programma De inspecteur een kantoor op de redactie in Brussel. De huiszoeking begon rond 13.40 uur en omstreeks 15.20 uur was ze afgerond. De VRT wil verder niets kwijt over de activiteiten van de speurders.

Hoe reageert Sven Pichal zelf?

De advocaat van Sven Pichal, Walter Damen, heeft dit weekend in een statement laten weten dat Pichal “heeft besloten ontslag te nemen bij de VRT om persoonlijke ­redenen”. “Sven zal zich professioneel laten begeleiden en zich terugtrekken uit het publieke leven. Sven zal verder geen commentaar geven en wenst iedereen te bedanken die hem heeft gesteund.”

Hij onthoudt zich voorlopig van verdere toelichtingen.

Hoe reageert de VRT?

Bij VRT bevestigen ze dat de samenwerking plots is stopgezet. “Het nieuws heeft ons verrast”, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir maandag. “Op dit moment zijn we op de VRT vooral bezig met interne communicatie en met de opvang van de collega’s, waarvan er velen in shock zijn.”

Radio 2 reageert ook zelf op het ontslag van hun presentator: “We begrijpen dat dit nieuws een shock is voor jullie, dat is het ook voor ons. Intussen laten we het gerecht nu zijn werk doen.” Er zijn ook veel vragen over hoe het nu verder moet met De inspecteur, dat in september aan een nieuw, tiende seizoen zou beginnen. “Allicht zullen we hier woensdag over communiceren”, zegt Vermeir. Hij benadrukt dat de VRT aandacht voor de consument in haar programma’s wil behouden en zegt te bekijken hoe ze Pichal kunnen vervangen.

Op Radio 1 begon Kobe Ilsen na het nieuws van 12 uur zijn programma #weetikveel door te zeggen dat het nieuws “effectief binnenkomt als een schok”. Zijn programma draaide maandag rond het thema ‘carnaval’. “We moeten voort, we gaan #weetikveel maken. Over een thema dat op dit moment niet voor de hand ligt, maar we doen gewoon verder, ondanks alles.”

Hoe gaat dat onderzoek verder?

Over de ware toedracht van de feiten en het onderzoek heerst nog veel onduidelijkheid en ook De Morgen kon nog niet alle informatie bevestigd krijgen. Het parket van Antwerpen kiest er voorlopig voor om nog niet over het onderzoek te communiceren.

In ieder geval zou Pichal woensdagvoormiddag voor de Antwerpse raadkamer moeten komen. Die beslist dan of hij al dan niet een maand langer in de gevangenis moet blijven. Tegen die beslissing zou Pichal eventueel beroep kunnen aantekenen.

Wie is Sven Pichal?

Sven Pichal ging na zijn studies in 2000 aan de slag bij VRT, eerst als ­redacteur en reporter, later als presentator. Hij werkte mee aan tal van (radio)programma’s, zoals De nieuwe wereld, Camping Casablanca, Het ­journaal en Volt. Zo maakte hij voor Volt de undercoverreportage Hommes de la rue.

Luisteraars kennen hem van het Radio 1-programma dat hij samen met collega Annemie Peeters maakte, Peeters & Pichal. Dat presenteerden ze samen van 2007 tot en met 2012. In 2014 maakte hij de overstap naar Radio 2 waar hij Hein Decaluwé opvolgde als De inspecteur, het populaire consumentenprogramma.

Pichal en zijn partner vormen al zo’n twintig jaar een koppel en zijn al enkele jaren pleegouders van een tweeling.