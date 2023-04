Huiszoeking bij hoofd orthodox klooster in Kiev: ‘Verdacht van werken voor Rusland’

Het Holenklooster van Kiev werd in 1051 gesticht en geldt als een vooraanstaand centrum van het oosters-orthodoxe christendom in Oost-Europa. Het complex staat ook op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

"In twee woorden zeiden ze me dat ik verdacht ben van het werken voor Rusland", verklaarde metropoliet Pavel in een videoboodschap verspreid via het Russische overheidsgecontroleerde persbureau ‘Ria Novosti’. Hij werd naar eigen zeggen ook opgeroepen voor verhoor, vanwege aanklachten van religieuze 'agitatie' en belediging van de Oekraïense president. Metropoliet Pavel ontkent de aantijgingen.

Het Holenklooster in Kiev. De Oekraïense regering verdenkt de Oekraïens-Orthodoxe Kerk die het klooster bestuurt van spionage en opruiing voor Moskou. Beeld AP

Al maanden ophef

Er is al maanden ophef over het klooster. De Oekraïense regering verdenkt de Oekraïens-Orthodoxe Kerk die het klooster bestuurt van spionage en opruiing voor Moskou.

Voor de Russische invasie in Oekraïne identificeerde deze kerkgemeenschap zich nog duidelijk met het patriarchaat van Moskou. Sinds de strijd losbarstte, zegt de Oekraïens-Orthodoxe Kerk gebroken te hebben met de Russische kerk, waarvan het hoofd voorstander van de oorlog in Oekraïne is. Maar Kiev denkt dat de kerk nog steeds afhankelijk is van Moskou en verdenkt hen dus van een blijvende samenwerking.

Uitzetting

Intussen heeft de regering de overeenkomst met de kerk over het gratis gebruik van het klooster beëindigd. Kiev zei wel meteen de monniken niet met geweld te zullen uitdrijven. Zij hadden op 29 maart uiterlijk het klooster moeten verlaten, maar deden dat niet. De regering is daarom naar de rechtbank getrokken om een uitzettingsbevel te verkrijgen.

Metropoliet Pevel omrings door leden van de Oekraïense veiligheidsdiensten in Kiev. Beeld AFP

Reeds in 2018 leidden de spanningen tussen beide landen tot de oprichting van een andere kerkgemeenschap, de Orthodoxe Kerk van Oekraïne, onafhankelijk van het patriarchaat van Moskou.

Eind 2022 hebben de Oekraïense autoriteiten al verschillende huiszoekingen gedaan in religieuze gebouwen van de orthodoxe kerk en zelfs geestelijken gesanctioneerd voor hun standpunten die als pro-Russisch werden beschouwd. Ook het Holenklooster zelf, met 22 hectare het grootste museumcomplex van het land in het hart van de Oekraïense hoofdstad, werd doorzocht.