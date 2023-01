Huiszoeking bij ex-rijkswachter in Thailand in onderzoek Bende van Nijvel: Robert Beijer ook opgepakt om illegaal verblijf

In Pattaya vindt momenteel een huiszoeking plaats in de woonst van de voormalige Belgische rijkswachter. Daar wordt door het Belgische gerecht gezocht naar elementen die Beijer aan de Bende van Nijvel kunnen linken. Maar het zijn de Thaise autoriteiten die Beijer hebben gearresteerd omdat hij illegaal in het land verbleef.

De naam van Robert Beijer, alias ‘Bob’, duikt al langer op in de zaak van de Bende van Nijvel. Hij werd al meermaals in verdenking gesteld en ondervraagd. Hij heeft zelfs al een leugendetectortest met succes doorstaan. Bij gebrek aan bewijs is Robert Beijer, nu in de zeventig, nooit aangeklaagd. Hij heeft altijd ontkend iets met de Bende te maken te hebben. Hij bekende wel andere criminele activiteiten.

40 jaar Bende van Nijvel Op 30 september 1982 pleegde de Bende van Nijvel haar eerste roofmoord in Waver. In deze 6-delige reeks gaat De Morgen op zoek naar nieuwe puzzelstukjes in het grootste Belgische criminele enigma ooit. Lees het volledige dossier.

Beijer werkte als rijkswachter bij de bewakings- en opsporingsbrigade BOB, samen met collega-rijkswachter Madani Bouhouche. Met hem stapte Beijer in 1983 samen uit de rijkswacht en dook hij het criminele milieu in. Het duo Beijer-Bouhouche ontpopte zich in de jaren 80 als misdaadduo. Ze werden in februari 1995 veroordeeld door het hof van assisen van Brabant in een assisenproces dat meer dan vijf maanden duurde. Beijer kreeg veertien jaar cel, Bouhouche 20 jaar dwangarbeid.

De twee werden in de loop der jaren meermaals genoemd als leden van de Bende, maar ze zijn dat altijd blijven ontkennen. Sinds zijn vervroegde vrijlating in 1999 woont Beijer in Thailand, Bouhouche overleed op 22 november 2005 in de tuin van zijn woning aan de Franse Pyreneeën.