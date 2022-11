Huiszoeking bij DPG Media rond krantencontract

De concurrentiewaakhond noemt de bedrijven niet bij naam, maar zegt dat ze huiszoekingen heeft gedaan bij een onderneming actief in de distributie van gedrukte media en bij een persuitgever.

Ook bij DPG Media, moederbedrijf van onder meer De Morgen, Het Laatste Nieuws, Dag Allemaal en Humo, werden er huiszoekingen uitgevoerd. Een woordvoerster van het bedrijf bevestigt dat, maar kan geen verdere informatie geven.

Het vermoeden bestaat dat de bedrijven onder meer concurrentiegevoelige informatie hebben uitgewisseld over de distributie van kranten en tijdschriften. Een huiszoeking is nog maar een eerste stap in een onderzoek. De BMA spreekt zich niet uit over de duur van het onderzoek.

Bij postbedrijf bpost loopt momenteel een intern onderzoek naar mogelijke wanpraktijken rond de concessie voor de krantendistributie. In dat verband zette CEO Dirk Tirez eind oktober tijdelijk een stap opzij.

Bpost zei eind oktober dat een onderzoek “elementen aan het licht heeft gebracht die kunnen wijzen op schendingen van corporate policies van de vennootschap en van toepasselijke wetgeving”. Daarbij hebben mogelijk “personen die voor de vennootschap werken” wanpraktijken gepleegd.

Volgens bevoegd federaal minister Petra De Sutter (Groen) gaat het om een dossier dat in handen is van de concurrentiewaakhond en dat los van de politiek wordt uitgewerkt.

“Het is goed dat de Belgische Mededingingsautoriteit het onderzoek serieus voert en nu is overgegaan tot stappen”, reageert N-VA-Kamerlid Michael Freilich. “De onderste steen moet in dit onverkwikkelijk dossier naar boven gehaald worden. De N-VA stelt al langer dat er een reukje is aan dat contract waar de belastingbetaler heel diep voor in de buidel moet tasten.”

N-VA zegt al een poos dat de subsidies te veel geld kosten en wil het hele systeem stopzetten. Freilich: “Zo betalen wij hier meer dan het dubbele voor het bedelen van kranten dan in Nederland. Dit werkt marktverstorend en nodigt blijkbaar ook uit tot fraude en samenzweringen. Dat systeem, waar vooral de PS een voorstander van is, moet voor eens en voor altijd op de schop.”

Bij de begrotingsopmaak 2023/2024 dit najaar knipte de federale regering in de steun.