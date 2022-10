Houten bankjes van station Brussel-Noord worden voorlopig niet verkocht

De beslissing om de houten bankjes op het perron in Brussel-Noord in te ruilen voor metaal werd bijzonder slecht onthaald en ontketende afgelopen week een kleine internetstorm. “Ze leken gemaakt voor de eeuwigheid”, klonk het op Twitter. De oproep om de originele zitjes te behouden klinkt dan ook steeds luider.

Het Noordstation in Brussel had prachtige houten banken om stijlvol op de trein te wachten. Gemaakt voor de eeuwigheid, maar vervangen door deze mensonvriendelijke monstruositeiten 😡.



Hoe is dat te verantwoorden middenin een klimaatcrisis, @NMBS @GeorgesGilkinet? pic.twitter.com/fSyLv0qrWB — Pieter Fannes (@FannesPieter) 4 oktober 2022

Recupwinkel Rotor Deconstruction heeft reeds verschillende houten banken uit het station gehaald en verkocht, maar zal daar voorlopig mee stoppen. Dat meldt het bedrijf op hun Facebookpagina. “Meestal is onze mening bij zulke opdrachten niet belangrijk”, klinkt het. “Maar toch hebben we besloten om alle leveringen van de banken op te schorten, in afwachting van de uitkomst van dit publiek debat.”

Rotor Deconstruction laat ook nog weten bereid te zijn om met de kopers die al zo'n bank gekocht hebben, te onderhandelen over een teruggave. “Wij hebben de NMBS een raming van de kosten van een dergelijke operatie voorgelegd en wachten op hun antwoord”, aldus Rotor. Zo’n veertig procent van de houten bankjes zouden nog steeds intact zijn in het Brusselse station. Van de overige banken zou de helft al verkocht zijn, en de andere helft nog in het magazijn van Rotor staan.