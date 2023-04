Hoortoestellen kunnen het risico op dementie verminderen, blijkt uit studie

Uit eerder onderzoek bleek al dat mensen met gehoorverlies die geen hoortoestel gebruiken een groter risico lopen op dementie dan mensen zonder gehoorverlies. Nu blijkt uit een nieuwe studie dat het gebruik van een hoortoestel dit risico kan verminderen tot hetzelfde niveau als bij mensen zonder gehoorverlies.

De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Public Health. Een onderzoek van de Lancet-commissie uit 2020 suggereerde al dat gehoorverlies in verband kan worden gebracht met ongeveer acht procent van de wereldwijde gevallen van dementie.

“Er is steeds meer bewijs dat gehoorverlies de meest impactvolle risicofactor is voor dementie op middelbare leeftijd”, licht professor Dongshan Zhu van de Shandong Universiteit in China toe in The Guardian. “Maar de doeltreffendheid van het gebruik van hoortoestellen om het risico op dementie te verminderen is onduidelijk gebleven.”

Tot nu. De onderzoekers ontdekten dat mensen met gehoorverlies die geen hoortoestellen gebruiken, een hoger risico op dementie hebben van 42 procent. Er werd geen verhoogd risico gevonden bij mensen die hoortoestellen gebruikten. De onderzoekers keken naar gegevens van 437.704 mensen die deelnamen aan de Britse studie. De gemiddelde leeftijd was 56 jaar.

“Onze bevindingen benadrukken de dringende noodzaak van de vroege introductie van hoortoestellen wanneer iemand slechthorendheid begint te ervaren”, reageert Zhu nog.