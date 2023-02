Hoop op overlevenden in Turkije en Syrië steeds kleiner, reddingsteams keren terug

Hoe klein de kans op overlevenden intussen ook is, toch werden er maandag nog meerdere mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In de Turkse provincie Hatay wisten reddingswerkers een vrouw te bevrijden die al 175 uur onder het puin lag. In Gaziantep werd na 170 uur nog een 40-jarige vrouw gered. En in de regio Antakya liep volgens CNN Türk een slachtoffer na 167 uur zijn redders zelfstandig tegemoet, toen die een opening tussen de brokstukken hadden gemaakt. In de Turkse provincie Adiyaman is een jong meisje gered dat 178 uur vastzat.

Ondanks deze hoopvolle berichten zijn de reddingsoperaties bijna ten einde, zei Martin Griffiths (noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties) maandag tijdens een bezoek aan de getroffen Syrische stad Aleppo. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR had zondag zijn laatste werkdag. Maandag vertrok het team uit het rampgebied. Ook het Duitse team heeft de werkzaamheden gestaakt.

Humanitaire hulp

Inmiddels zijn er al meer dan 37.500 doden geteld, gevreesd wordt dat de dodentol nog sterk zal oplopen. Het bergen van lichamen gaat de komende dagen verder. Griffiths benadrukt dat er nu aandacht moet komen voor noden als onderdak, voedselvoorziening, scholing en psychosociale zorg. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, beloofde zondag extra hulp in een telefoongesprek met de Turkse president Erdogan. De EU zal onder meer extra opvangcapaciteit, waaronder tenten, naar het getroffen gebied sturen.

Vooral in het noordwesten van Syrië is een tekort aan humanitaire hulp. De situatie is schrijnend, in een gebied dat al zwaar getroffen werd door de aanhoudende Syrische burgeroorlog. Voor de aardbeving was er daarom al noodhulp nodig in het gebied. De VN waarschuwde vorige week al dat een tekort aan voedsel dreigt in dit gebied. Griffiths liet weten dat hulpgoederen het door rebellen bezette gebied in Syrië hebben bereikt. Het zou gaan om zo’n twintig vrachtwagens. Eerder riep de Amerikaanse regering alle partijen in Syrië op om onmiddellijk humanitaire toegang te verlenen tot mensen in nood.

Belgisch veldhospitaal

Het veldhospitaal van het Belgische B-Fast-interventieteam zal deze week openen in de Turkse stad Kirikhan, in de provincie Hatay dat grenst aan Syrië. Het team zet een hospitaal op waar honderd mensen op de spoed terecht kunnen en plek is voor dertig mensen. Het team, dat uit 43 personen bestaat, kan zeven grote operaties en vijftien kleine per dag uitvoeren.

De stad is zwaar getroffen. Ook ziekenhuizen zijn vernield door de aardbeving. Kirikhan telde voor de aardbeving zo’n 120.000 inwoners. In het gebied zijn in de afgelopen dagen 2500 tenten en 500 containers opgezet voor ontheemden.