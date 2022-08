Hooligans breken Brusselse brasserie af: 23 Zwitserse supporters bestuurlijk aangehouden

“Er is een confrontatie geweest tussen supporters van de voetbalclubs Anderlecht en Young Boys Bern”, zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Dat gebeurde naar aanleiding van de Europese match tussen de twee ploegen die vanavond op het programma staat. De politie kwam ter plaatse en kon vaststellen dat er flink wat schade werd aangebracht aan de brasserie. Er zijn veel vensters gesneuveld, en ook het meubilair liep schade op nadat de supporters ermee gooiden.

“Er loopt momenteel een onderzoek, we proberen aan de hand van een analyse van de camerabeelden te achterhalen wie verantwoordelijk is voor wat. Een aantal van de daders was gemaskerd en had een kap op het hoofd, het was duidelijk dat ze onherkenbaar wensten te blijven”, aldus Van de Keere. Ook burgemeester Philippe Close kwam vannacht ter plaatse, en de stadsdiensten werden ingezet om de brasserie opnieuw te beveiligen. De eigenaar van Le Falstaff is erg aangeslagen door de feiten.

Brasserie Le Falstaff in betere tijden. Beeld Marc Baert

Boksbeugels en bivakmutsen

De politiezone Brussel Zuid zorgde voor versterking en kon overgaan tot de aanhouding van verschillende mensen. “We hebben 23 bestuurlijke aanhoudingen gedaan van Zwitserse supporters van Young Boys Bern”, zegt Sarah Sarah Frederickx, woordvoerster van de politiezone. Het incident was volgens de politie een vervolg van de confrontatie tijdens de heenwedstrijd. Toen werden fans van Anderlecht aangevallen in een bar in Bern.

Un groupe de personne est arrivé au Falstaff et a commencer à prendre les terrasses installé et les jeter à travers de l'établissement... quelle horreur ! #Falstaff #brussels #bruxelles pic.twitter.com/2ejm2WufpZ — Sheeriosphère (@sheeriosphere) 24 augustus 2022

Een groep van ongeveer 40 Anderlecht-fans waren er op het terras iets aan het drinken toen ze plots werden aangevallen door een groep Young Boys-supporters. “Het gevecht van deze nacht was duidelijk een vervolg op die eerdere confrontatie. We troffen bij de supporters een aantal zaken aan die niets tot de verbeelding overlieten. We vonden boksbeugels en bivakmutsen, dat neem je uiteraard niet mee als je vredevol naar een match wil kijken.” De supporters zullen 12 uur in de cel blijven, en dan zal bekeken worden hoe de Zwitsers zo snel mogelijk het land uitgezet kunnen worden. De politie staat momenteel in contact met de dienst vreemdelingenzaken. “Desnoods zetten we ze zelf aan de grens af”, aldus Frederickx. Ook voor de Anderlecht supporters zullen een aantal maatregelen volgen.

Specifiek voor de match vanavond volgen er geen extra maatregelen. Dat zegt korpschef Jurgen De Landsheer van politiezone Zuid aan VRT NWS. “Wij zijn klaar voor deze match en zullen er op toezien dat de amokmakers van gisterenavond het stadion niet betreden.”