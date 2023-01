Hoogzwangere asielzoekster door Brusselse spoeddienst op straat gezet

Een medewerker van de spoeddienst vroeg de 23-jarige asielzoekster uit Mauritanië eerst 2.000 euro neer te tellen omdat ze geen ziekteverzekering had. Dat geld had ze niet op zak en dus werd ze weggestuurd. In het Brugmann-ziekenhuis wat verderop kwam uiteindelijk haar zoontje ter wereld. Dat melden de kranten van Mediahuis.

Volgens het UZ Jette ging het om een uitzonderlijk geval. “In principe verlenen we zorg aan iedereen die zich aanmeldt, ongeacht de status van de persoon”, zegt een woordvoerder aan de kranten. “We tillen hier zwaar aan. De betrokken medewerker werd dan ook bestraft.”

Terugbetaling

De ongeveer 2.700 asielzoekers op de lijst van Fedasil krijgen naast geen opvang, ook geen medische zorgen. Daarom zoeken meer asielzoekers dan vroeger hun toevlucht tot de spoeddiensten van ziekenhuizen in de buurt, bevestigt ook Artsen zonder Grenzen aan de kranten. De organisatie richtte een medisch centrum op aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Brussel. Tussen 85 en 90 procent van hun patiënten zijn asielzoekers, zegt David Vogel, coördinator van het centrum.

Na de bevalling wilde geen enkele vroedvrouw van het Brugmann-ziekenhuis met Fedasil samenwerken omdat het agentschap de kosten te traag zou terugbetalen. “Indien we gecontacteerd worden met het oog op een achterstallige betaling dan proberen we natuurlijk om dit zo snel mogelijk in orde te maken. We hebben trouwens ook extra personeel aangeworven hiervoor”, reageert Lies Gilis, woordvoerder van Fedasil, in de kranten.