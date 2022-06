Hooggerechtshof VS verwerpt historisch arrest ‘Roe versus Wade’: staten kunnen abortus verbieden

De langverwachte uitspraak is een overwinning voor conservatieve Republikeinen die al langer een verbod op het afbreken van ongewenste zwangerschappen willen. In het door conservatieven gedomineerde Hooggerechtshof stemden vijf van de negen rechters voor het schrappen van het landelijk recht op abortus. Het hof boog zich over de zaak naar aanleiding van een strenge abortuswet van de zuidelijke staat Mississippi.

Door Roe versus Wade in zijn geheel terug te draaien, komt het grondwettelijke recht op abortus na bijna 50 jaar te vervallen. Het is voortaan aan de Amerikaanse staten zelf om te bepalen of abortus mag. Republikeinse staten zijn al bezig om het recht te verbieden of fors te beknotten. Missouri is de eerste staat die abortus verbiedt. “Dit is een monumentale dag voor de heiligheid van het leven”, schrijft procureur-generaal Eric Schmitt op Twitter.

🚨 BREAKING 🚨 Following the SCOTUS ruling overturning Roe v. Wade, Missouri has just become the first in the country to effectively end abortion with our AG opinion signed moments ago. This is a monumental day for the sanctity of life. pic.twitter.com/Jphy72R4rq — Attorney General Eric Schmitt (@AGEricSchmitt) 24 juni 2022

Onderstaande kaart toont in welke staten abortus waarschijnlijk verboden zal worden.

Roe versus Wade waarborgde abortus tot de foetus levensvatbaar is, wat wil zeggen tot ongeveer de 24ste week. Een andere uitspraak uit 1992, “Planned Parenthood versus Casey”, bekrachtigde deze rechtspraak, maar ook deze beslissing heeft het Hooggerechtshof nietig verklaard.

In mei lekte een conceptbesluit van het Hof uit, waaruit bleek dat de hoogste Amerikaanse rechter van plan was de Roe versus Wade-uitspraak, die vrouwen het recht geeft te beslissen over hun eigen lichaam, te schrappen. Deze uitspraak is de juridische basis voor abortuswetgeving in het hele land. Dat concept zorgde voor grote verontwaardiging bij progressieve Amerikanen, die onder de vorige president Donald Trump met lede ogen toezagen hoe verschillende Republikeinse staten het recht op abortus steeds verder beperkten.

De uitspraak is een van de belangrijkste erfenissen van Trump, zo schrijft The New York Times. De drie rechters die hij tijdens zijn presidentschap heeft aangesteld, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh en Amy Coney Barrett, stemden allen voor het schrappen van het arrest. De eerder liberale rechters Sonia Sotomayor, Elena Kagan en Stephen Breyer stemden tegen de beslissing.

In een gezamenlijke verklaring lieten de drie door de Democraten aangestelde rechters van de rechtbank weten het niet eens te zijn met het besluit. “Wat de exacte reikwijdte van de komende wetten ook is, één resultaat van de beslissing van vandaag is zeker: de inperking van de rechten van vrouwen en van hun status als vrije en gelijke burgers”, schrijven ze. “Met verdriet, voor deze rechtbank, maar meer voor de vele miljoenen Amerikaanse vrouwen die vandaag een fundamentele grondwettelijke bescherming hebben verloren. We zijn het er niet mee eens.”

De toonaangevende abortusaanbieder in de Verenigde Staten, Planned Parenthood, zwoer vrijdag dat het ondanks het besluit van het Hooggerechtshof “nooit zou stoppen met vechten” voor mensen in nood. “We weten dat je op dit moment veel dingen voelt - pijn, woede, verwarring. Wat je ook voelt, het is oké. We zijn bij je en we zullen nooit stoppen met voor je te vechten”, twitterde de organisatie.

Volgens opiniepeilingen zijn de meeste Amerikanen wel voor de toegang tot abortus, vooral vroeg in de zwangerschap. De abortuswetgeving in de VS is al jaren een controversieel onderwerp. Tegenstanders proberen de liberale regels al tientallen jaren omver te werpen.