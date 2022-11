Hoofd Russische staatszender geeft toe dat Russen zich ‘tot in hoogste kringen’ zorgen maken om oorlog te verliezen

Bekijk de uitspraken van Margarita Simonyan

Simonyan - een gesanctioneerde vertrouwelinge van de Russische president Vladimir Poetin - rechtvaardigde eerst nog eens de acties van Rusland in Oekraïne. “Ze (Oekraïne, red.) maken zich klaar om onze Krim (de zuidelijke regio in Oekraïne die sinds 2014 door Rusland geannexeerd is, red.) in te nemen, we doen het enige wat we kúnnen doen in deze situatie: bombarderen. We bombarderen hun infrastructuur. Infrastructuur die hen helpt om te vechten en onze mensen te doden in gebieden die nu van ons zijn.”

Meteen klinkt het ook dat Rusland niet voor haar plezier bombardeert. “God weet dat we dit eigenlijk niet wilden. Niemand wilde dit. Jij niet en ik niet. En ik weet dat onze regering dat ook niet wilde.”

Soft

Daarop vertelt ze dat ze “zich verbaast" over haar “softe” landgenoten. “Ik ken jammer genoeg velen van hen, ook mensen uit de hoogste kringen. Ze zijn bang en durven de dingen niet bij naam te noemen uit vrees voor wat de mensen daar zouden kunnen denken. Ik spuw op wat ze daar denken. Mensen die bang zijn van Den Haag zouden eerder bang moeten zijn om de oorlog te verliezen, vernederd te worden en hun volk te verraden.”

“Als we verliezen, zal Den Haag zelfs achter een straatveger aan komen die de kasseien achter het Kremlin veegt", gaat ze verder. “Of er nu één district in Kiev meer of minder zonder elektriciteit zit, zal niets veranderen aan de omvang van de ramp die op ons land zal neerkomen als we verliezen. Het is niet mogelijk om het je voor te stellen. We mogen niet verliezen.”

Einde van de wereld

Simonyan dreigt ook opnieuw met het einde van de wereld bij een nederlaag van Rusland. “Er zal geen Den Haag meer zijn als we verliezen. Er zal niets meer zijn. De wereld zal in de as gelegd worden.”