Honduras arresteert burgemeester op verdenking van grootschalige cocaïnesmokkel

Brus Laguna ligt in een afgelegen gebied in het oosten van het land, nabij de grens met Nicaragua, een gebied dat volgens denktank InSight Crime, dat de georganiseerde misdaad in Latijns-Amerika bestudeert, veelvuldig door drugssmokkelaars wordt gebruikt.

Drugsboten

Jorge Galindo, een woordvoerder van het Hondurese Openbaar Ministerie, zei tegen persbureau Reuters dat Wood ervan wordt verdacht samen te hebben gewerkt met de bendes Los Piningos, Los Yanez en Los Amador. Hij zou boten die cocaïne vanuit Colombia vervoerden hebben laten aanmeren in zijn gemeente. De drugs zouden daarna via Honduras naar de VS zijn vervoerd.

Wood was echter niet alleen een partner van andere bendes. De autoriteiten in het Midden-Amerikaanse land vermoeden dat de burgemeester al zo'n vijftien jaar is betrokken bij de drugshandel, maar ook al acht jaar zelf drugs verhandelt; zo zou hij op eigen gelegenheid liefst dertig ton cocaïne hebben gesmokkeld.