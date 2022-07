► Honderden passagiers zitten urenlang vast op bloedhete Thalys-trein: ‘Omstaanders gooiden water door kapotgeslagen raam’

Lydie Leers uit Antwerpen was een van de passagiers die gisteren voor een dag naar Parijs reisde, vertelt ze bij HLN en VRT NWS. “Dat heb ik nog al gedaan. ‘s Morgens neem je de trein in Antwerpen en ‘s avonds ben je terug. Makkelijk”, zegt Leers. Deze keer kreeg de Thalys echter pech net na vertrek in Parijs.

“We moesten normaal gezien om half zes vanavond (dinsdag, red.) vertrokken zijn, maar hadden een uur vertraging”, vertelt ze. “Toen de trein zich om half zeven dan toch in beweging zette, duurde het maar een paar minuten. Net buiten het station viel hij stil. Tot overmaat van ramp viel ook de airco uit. We zijn allemaal heel erg beginnen te zweten en zijn doorweekt. Het is hier 45 graden.”

Water

Er werden uiteindelijk flesjes water uitgedeeld uit de bar van de trein. “Dat was het. Informatie kregen we niet. Er ontstond daardoor een kleine opstand. De woede over de onmenselijke behandeling die we moesten ondergaan, nam op een gegeven moment de bovenhand. Passagiers zijn op ramen beginnen te slaan en hebben om hulp geroepen naar mensen die op het perron stonden in Saint-Denis, waar we nog net waren geraakt.”

Woedende passagiers probeerden alles om naar buiten te raken. Beeld RV

Sommige omstaanders gooiden daarop flesjes water door de kapotgeslagen ruiten van de trein. Verscheidene mensen werden onwel door de warmte. “Voor twee mensen hebben ze er een dokter moeten bij roepen. Maar de deuren mochten niet open”, vertelt Leers. “We kregen alleen te horen dat we geduld moeten hebben. En dat de conducteur probeerde om de trein opnieuw op te starten. Zonet hebben ze wel weer de airco aangekregen, maar de trein kan niet rijden. Daar is geen energie genoeg voor”, klinkt het om 21.45 uur. “Dit is beestachtig. Vooroorlogs. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”

Overnachting op de trein

Gisteravond laat kregen de passagiers te horen dat er hulpdiensten opgetrommeld waren. Met speciale ladders aan twee uitgangen vooraan en achteraan de trein werden daarop alle 750 passagiers ontzet.

Passagiers worden na meer dan vier uur uit de trein geholpen. Beeld Lydie Leers

Iedereen moest daarop de nacht doorbrengen op een andere trein. “We kregen een hoofdkussentje, een deken, een slaapmasker en oordopjes en een ontbijt", vertelt ze vanochtend. Toch zit de lijdensweg er nog niet op, want de trein kan ook vanochtend nog niet vertrekken. “Er is nog altijd geen elektriciteit. Het is pure chaos, en dan zouden we straks allemaal op een andere trein moeten, die al door andere reizigers werd geboekt.”

Thalys zelf heeft nog niet officieel gereageerd op de situatie.