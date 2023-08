Honderden mensen geëvacueerd door branden in Sardinië

In het gebied rond Nuoro, in het centrum van het eiland, en in Cagliari, in het zuiden, woedden al 24 uur verschillende branden. In het zuiden moest ook een door vlammen bedreigde camping worden geëvacueerd. Volgens de brandweer waren er verschillende kleine explosies, waarschijnlijk veroorzaakt door gasflessen.

Hete, sterke wind

De brandweer bestreed de vlammen zondagavond met vier vliegtuigen en verschillende teams op de grond. Maandagochtend waren er meer dan 60 branden op het eiland gemeld. Een hete, sterke wind bemoeilijkte het werk van de hulpdiensten. Alle branden zijn intussen echter onder controle, vertelde een brandweerman maandag aan de Italiaanse nieuwszender ‘Sky TG24'.

#Nuoro, #incendio di vegetazione a Monte Longu di Posada: evacuate precauzionalmente diverse abitazioni minacciate dalle fiamme che sono alimentate dal forte vento. 53 i #vigilidelfuoco al lavoro, nella clip il sorvolo dell’elicottero del Corpo nazionale #6agosto pic.twitter.com/v5HzlOaLyl — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) 6 augustus 2023

De autoriteiten geloven dat veel van de branden zijn aangestoken. Verschillende Italiaanse media melden dat de regering van plan is om tijdens een vergadering maandag een decreet in te voeren om de straffen voor brandstichting te verhogen.