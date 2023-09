Honderden mensen die als slaven werden gehouden gered in Brazilië

Volgens de autoriteiten werden de slachtoffers niet op één plaats gevonden, maar tijdens ruim 200 inspecties in 22 staten en de hoofdstad Brasilia. Daarbij werden onder meer 26 minderjarigen en 74 mensen die ook het slachtoffer van mensensmokkel zijn bevrijd. In de staat Minas Gerais werden bij een inspectie op een boerderij waar knoflook wordt geteeld liefst 97 slachtoffers gevonden.

“Op de plaats waar werd gewerkt waren niet genoeg toiletten, was er geen plek om eten op te warmen of stoelen om op te zitten”, laten de autoriteiten over die laatste zaak weten in een verklaring. “The arbeiders hadden geen formele werkvergunning en kregen geen materiaal om zich te beschermen.”

Volgens de Braziliaanse regering zijn vooral armere en kwetsbare groepen het doelwit van zulke moderne slavendrijvers. Slavernij wordt in Brazilië niet alleen gedefinieerd als gedwongen arbeid. Ook het vasthouden van mensen wegens schulden en slechte arbeidsomstandigheden vallen onder die noemer.