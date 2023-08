Homoseksuele mannen in VS mogen voortaan zonder beperkingen bloed doneren

Tot nu toe mochten alleen homomannen die de afgelopen drie maanden geen seks met mannen hadden gehad, bloed doneren. Daarbij speelde het geen rol of ze zich in een monogame relatie bevonden of niet.

Voortaan moeten alle donoren dezelfde vragenlijst beantwoorden “ongeacht hun gender of seksuele oriëntatie”. Hun donaties zullen ook “op basis van individuele risicofactoren” worden geëvalueerd. Met de nieuwe regels volgt het Amerikaanse Rode Kruis het advies van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA.

Wel moet elke persoon die de afgelopen drie maanden anale seks heeft gehad met een nieuwe partner of met meerdere partners, wachten om bloed te doneren. Wie positief getest is op hiv of medicatie neemt om een hiv-infectie te voorkomen, wordt ook nog steeds geweigerd.

Tijdens de aidsepidemie in de jaren 80 kondigde de FDA een totaalverbod af voor bloeddonatie door homomannen. De regels werden later wel geleidelijk aan versoepeld. Sinds 2015 moesten homo’s twaalf maanden wachten. Vanaf 2020 werd dat drie maanden.