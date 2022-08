Homoseksueel contact nu ook officieel geen strafbare daad meer in Singapore

Premier Lee Hsien Loong zei zondag de wet aan te passen, omdat “de meerderheid van de Singaporezen het nu zal accepteren”. Tegelijkertijd blijven de regels voor trouwen in het land overeind. Een Singaporees huwelijk kan zich nog steeds enkel voltrekken tussen een man en een vrouw.

De beslissing maakt een einde aan het juridische doolhof waarin homoseksuele Singaporezen zich de jongste jaren begaven. Met vele rechtszaken probeerden lqbtq-organisaties seks tussen twee mannen of vrouwen in het land te legaliseren. Maar omdat het verbod al praktisch niet werd gehandhaafd, was het ook niet nodig om de wet aan te passen, zo oordeelde de hoogste rechter in februari.

Lee benadrukte dat homoseksuele relaties nog steeds niet de voorkeur genieten van de Singaporese overheid en de beslissing geen stap is richting een legaal homohuwelijk. “We geloven dat een huwelijk tussen een man en een vrouw moet zijn, en kinderen in zulke families moeten opgroeien. De traditionele familie moet het fundament van de samenleving zijn”, zei hij.

De wetsaanpassing past in een brede trend van inclusiever beleid in Zuid- en Zuidoost-Azië, al is het ene land een stap verder dan het andere. In 2018 besloot het Indiase hooggerechtshof homoseksualiteit in het land te legaliseren, waarmee net als in Singapore een oude Britse koloniale wet werd afgeschaft. Thailand stemt binnenkort over een groep wetten die homo’s evenveel rechten zouden geven als hetero’s.