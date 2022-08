▶ ‘Hold Me Closer’ van Britney Spears en Elton John is uit: ‘Hopelijk herstelt dit haar vertrouwen’

‘Hold Me Closer’ is een vernieuwde versie van ‘Tiny Dancer’, een hit van Elton John uit 1971. Het nummer werd getransformeerd tot een luchtige en dansbare popsong. Voor de Amerikaanse zangeres betekent het haar officiële comeback na een onderbreking van zes jaar.

In een Instagram-post schreef Spears eerder deze week dat de samenwerking met Elton John een van de hoogtepunten van het jaar is. “Bedankt voor je vrijgevigheid en dat je aan me denkt om met je mee te werken aan zo’n briljant nummer”, klonk het. “Hoe cool is het om een achtergrondstem te zijn in jouw lied!”

Spears doet zichzelf daarmee tekort, vindt de zanger. “Je bent veel meer dan een achtergrondzangeres”, reageert hij in de comments. In een interview met The Guardian zegt hij te hopen dat het nummer de zangeres het vertrouwen geeft dat mensen van haar houden en dat alles goedkomt na de afgelopen traumatische periode. “Ze is zo lang weggeweest. Ze heeft veel angst omdat ze vaak verraden is. Om die reden hebben we haar gedurende het hele proces gerustgesteld door te zeggen dat alles goed komt.”

Curatele

Het is voor Britney Spears de eerste keer dat ze muziek uitbrengt sinds ze niet langer onder bewindvoering staat van haar vader. Van 2008 tot 2021 besliste vader Jamie Spears over haar bankrekening, en een hele tijd ook over haar persoonlijke leven. De situatie werd de voorbije jaren luid aangeklaagd door de #FreeBritney-beweging, en was voer voor tal van rechtszaken.

De popster maakte in die periode nieuwe muziek en ging op wereldtournee. Haar laatste album, Glory, kwam uit in 2016. In december 2020 volgde wel nog een de deluxe-editie van Glory. Toen ze voor de rechtbank getuigde, beweerde Spears dat ze werd gedwongen om te werken. Veel fans vroegen zich daarom af of ze nog zou willen terugkeren naar de studio. Met ‘Hold Me Closer’ is die vraag beantwoord.

▶ ‘Hold Me Closer’, het nieuwe nummer van Elton John en Britney Spears: