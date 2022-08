Hoge gasprijzen nekken bedrijven: ‘Als we niets doen, zullen we welvaart zien verdwijnen voor vele generaties’

De hoop dat de inflatie een plateau bereikt had, mag weer worden opgeborgen. Het inflatiecijfer is deze maand doorgestegen van 9,62 tot 9,94 procent, het hoogste niveau sinds 1976. De recordbrekende energieprijzen die de inflatie de hoogte in duwen, brengen steeds meer bedrijven in de problemen.

Een bevraging van ondernemersnetwerk Voka bij 700 ondernemingen leert dat één op de vier energie-intensieve bedrijven, bijvoorbeeld in de chemische industrie of de metaalsector, nu al met een operationeel verlies zit. Ook een kwart van de kmo’s en zelfstandigen lijdt momenteel verlies, blijkt uit een bevraging van Unizo.

Dat komt grotendeels door de gasprijzen, die voor bedrijven vandaag 180 procent hoger liggen dan het gemiddelde van vorig jaar. Daarnaast zijn de loonkosten gestegen door de opeenvolgende indexeringen – sectoren waarin het loon één keer per jaar wordt geïndexeerd, stevenen af op een indexering van zelfs meer dan 10 procent in januari 2023 - en de elektriciteitsprijzen verdubbeld. Ondertussen dalen ook de verwachte inkomsten voor het komende halfjaar en voor 2023.

Als de energieprijzen niet snel zakken, komen wellicht nog veel meer bedrijven binnenkort in de problemen. Bij de helft van de bedrijven die tot nu toe met een voordelig energiecontract zitten, loopt dat contract binnen de drie maanden af. Als de energieprijzen verder stijgen, zal een derde van de bedrijven uit de bevraging de productie moeten verminderen of zelfs stopzetten.

Tijdelijke werkloosheid

De kans is groot dat veel werknemers daarvan de dupe worden. Zo verwacht één op de vijf ondernemingen in de komende zes maanden het aantal personeelsleden te zien dalen. Een derde van de bedrijven wil de komende maanden een beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

“Als we onze productiebedrijven nu niet overeind houden, dreigt een cascade-effect voor grote delen van onze economie”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Concreet pleit het ondernemersnetwerk om de regels rond tijdelijke werkloosheid opnieuw te versoepelen. De vereenvoudigde procedure om werknemers op tijdelijk werkloosheid te zetten, die ingevoerd werd tijdens corona, liep eind juni af.

Daarnaast pleit VOKA voor tijdelijke steun voor de meest getroffen bedrijven, in afwachting van Europese maatregelen. “Dat kan via het Temporary Crisis Framework dat de Europese Commissie heeft ingeroepen. Onder meer Duitsland en Frankrijk hebben dat al toegepast”, zegt Eric Laureys, woordvoerder van Voka. “Uiteraard zullen steunmaatregelen wegen op de begroting. Maar als we dat niet doen, zullen we welvaart zien verdwijnen voor vele generaties.”

Woensdag komt het Overlegcomité, met daarin de regeringen van het land, samen om zich te buigen over de energiecrisis. De federale regering denkt onder meer aan een prijsplafond en een beperking van de overwinsten van de energiebedrijven.