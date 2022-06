Hoe gaat het met de gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen? Odisee Hogeschool lanceert bevraging

Enkele dagen na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne lanceerde de federale regering van ons land de #PlekVrij-actie. Burgers konden daarbij aangeven dat ze zelf Oekraïense vluchtelingen wilden opvangen. Volgens Mieke Schrooten, onderzoekster en docente aan de Odisee Hogeschool, verwachtten veel mensen destijds niet dat de oorlog zo lang zou aanslepen.

Sommigen zitten daardoor op hun tandvlees of weten niet hoe ze de opvang met hun zomerplannen moeten combineren, anderen willen dan weer dat de overheid het heft in eigen handen neemt. “Het is alleszins vaak moeilijk om zelf de stap te zetten om vluchtelingen te vragen andere oplossingen te zoeken, want dan zou wat begon als een erg solidaire daad, eindigen met een wrange nasmaak”, aldus Schrooten.

Om de verzuchtingen van gastgezinnen in kaart te brengen, vraagt de Odisee Hogeschool hen om anoniem een vragenlijst in te vullen. Op die manier willen de onderzoekers zicht krijgen op wat beleidsmakers kunnen doen om vluchtelingen en gastgezinnen te helpen. De vragenlijst invullen kan via deze link en duurt ongeveer 15 minuten.